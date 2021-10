OTAN no ve a China como un enemigo, pero debe comprender todos los aspectos de su ascenso

Washington, 5 oct (Sputnik) – La OTAN no considera a China como un enemigo, pero la alianza debe relacionarse con todos los aspectos del ascenso del país, dijo este martes el secretario general Jens Stoltenberg en una rueda de prensa.



«No nos referimos a China como adversario, no nos referimos a ellos como enemigos, pero debemos relacionarnos con todos los aspectos (del) ascenso de China para nuestra seguridad», dijo Stoltenberg.



Si bien el ascenso económico de China es beneficioso para las economías de los países de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántitco Norte), todavía les plantea algunos desafíos de seguridad, dijo Stoltenberg, en un evento en la Universidad de Georgetown.



«El ascenso de China, que brinda grandes oportunidades para todos nosotros, para nuestras economías, para el comercio, para interactuar con ellos, y el ascenso económico de China también ha ayudado a sacar a cientos de millones de personas de la pobreza», dijo Stoltenberg. .



Agregó que, al mismo tiempo, el ascenso de China también plantea algunos desafíos serios para los aliados de la OTAN, y enfatizó que hasta 2019 la organización no lo abordó en absoluto y no mencionó a China.



«Hemos visto que ahora hemos recorrido un largo camino para llegar a un acuerdo como OTAN, como 30 aliados, en que el ascenso de China es importante para nuestra seguridad», agregó.



Añadió que «China tiene el segundo presupuesto de defensa del mundo que invierte fuertemente en nuevas capacidades militares, incluidos sistemas de armas nucleares de largo alcance. Están construyendo muchos silos para misiles de largo alcance y eso es para expandir las capacidades letales… Y tienen la Armada más grande del mundo. En los últimos cinco años, han desplegado más barcos que toda la marina británica «. (Sputnik)