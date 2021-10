Partido dominicano pide investigar obligaciones fiscales de Abinader

Santo Domingo, 5 oct (Prensa Latina) El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió hoy una investigación sobre las obligaciones fiscales del presidente, Luis Abinader, luego de aparecer este con negocios en paraísos fiscales revelados en los Papeles de Pandora.

Lo anterior fue solicitado por el secretario general del PLD, Charles Mariotti, en rueda de prensa ofrecida este martes en la cual leyó un comunicado con la posición de esa organización sobre las mencionadas revelaciones.



Los peledeístas señalaron que según lo publicado, Abinader está vinculado a dos sociedades registradas en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso S.A., las cuales forman parte de las compañías, fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos estructurados para eludir responsabilidades fiscales y escapar del escrutinio público.



Niegan que como dijo la víspera el gobierno dominicano, esas empresas fueran dichas en el patrimonio expuesto por el presidente en su declaración jurada de bienes, pues en ella las offshores incluidas son Savoy Investing, Ltd y Estela Corporation, constituidas en Islas Vírgenes Británicas y Coral Gardens Development Incm creada en Panamá.



Además, manifestaron: ‘aún en el caso de que la propiedad de alguna empresa sea compartida con otras personas, físicas o jurídicas, debe incluirse en la declaración jurada de patrimonio, haciendo la salvedad de la proporción correspondiente a dicha titularidad, pues forman parte del patrimonio del jefe de Estado’.



El partido morado señaló que al decidir el mandatario trasladar y mantener esos fondos en el extranjero, demuestra desconfianza en el futuro económico del país y, por lo tanto, pone en entredicho su credibilidad y respeto por las instituciones públicas tributarias de Dominicana y por las necesidades insatisfechas de la ciudadanía.



Por último, el documento consideró que el pueblo dominicano merece una explicación completa y convincente del presidente sobre estas empresas no incluidas en su declaración pública de bienes.