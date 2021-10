Buenos Aires, 5 oct (Prensa Latina) El presidente Alberto Fernández abogó hoy por construir puentes hacia el diálogo y el consenso entre los argentinos y hermanarse en la construcción de un país que cobije a todos.

El mandatario clausuró este martes la Convención Anual de la Cámara de la Construcción, que congregó a varias personalidades, desde donde hizo un llamado para avanzar hacia una nación productiva, la cual deje atrás la especulación, que causó millones de dólares fugados, dijo.



‘Es tiempo de escucharnos, de terminar con los gritos altisonantes y aprender a saber qué nos pasa, es importante ponerse en los zapatos del otro para saber cómo caminar hacia el futuro’, destacó el gobernante, tras abogar también por construir un tercer puente, el de la justicia social.



Durante su discurso desde el recinto ferial La Rural, Fernández encomió el trabajo del Consejo Económico y Social, creado bajo su gestión, e insistió en la necesidad de cómo convertir los planes sociales en empleo, devolver a los argentinos la dignidad y reconstruir la cultura del trabajo.



En otro momento de su intervención, anunció que antes de fin de año el Gobierno tendrá en ejecución más de 100 mil viviendas.



Al respecto, significó que su gestión apuesta a la construcción y este año multiplicarán por dos la inversión en tanto el año que viene se aumentará porque, dijo, seguimos creyendo en la necesidad de la obra pública como creemos en la necesidad de la construcción de viviendas.



Por otro lado, consideró que la construcción debe tener un lugar destacado al ser multiplicadora en materia económica.



‘Hablamos de personas que producen ladrillos, madera, vidrio, acero, aluminio, es una actividad que hace confluir a tantas otras actividades que debemos valorarla mucho y tiene ese efecto multiplicador del trabajo que admiramos’, enfatizó.



En su llamado a cerrar la existente grieta en el país, el mandatario convocó a todos a unir fuerzas y que estas digan sí al diálogo y no a la obstrucción permanente. ‘Que digamos sí al que invierte y no al que especula, sí a la Argentina que merecemos y no a la que tantos dolores nos trajo’, expresó.