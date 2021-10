Algunos comentarios sobre los Papeles de Pandora

Los llamados ‘Papeles de Pandora’ o ‘Pandora Papers’, vienen, una vez más, a dejar en claro cómo la evasión y la elusión fiscal se constituyen en un factor de inequidad en los sistemas tributarios a nivel global y atentan contra la sostenibilidad fiscal de muchos países. Costa Rica no es la excepción; por el contrario, nuestra legislación deja abiertas importantes posibilidades para que personas y empresas no paguen lo que en justicia tributaria les corresponde. Aquí radica uno de los principales factores de desequilibrio de las finanzas públicas.

La presunta participación de la empresa Dos Pinos en actividades para el pago de una parte de su planilla gerencial desde una sociedad offshore en Belice, no es un caso excepcional, esto más bien se ha constituido en una práctica habitual en muchas de las grandes compañías de este país; quienes, como una forma de evadir el pago del impuesto sobre la renta al salario y los aportes a la seguridad social, han escogido la práctica de crear empresas “fantasmas” en otros países y desde ahí girar a sus personas colaboradoras una parte de su salario.

¿Es esto una práctica ilegal?, la respuesta es NO, en tanto la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente no grava las rentas generadas fuera del territorio nacional. ¿Es esto normal en otros países?, la respuesta es también NO; ya que en la mayoría de países del mundo el impuesto sobre la renta no se basa en el principio de territorialidad (grava sólo las rentas generadas en territorio nacional) como es nuestro caso, sino más bien en un principio de renta global (se grava a los residentes en territorio nacional, tanto por las rentas que obtengan en territorio nacional como en otros países). Estamos frente a un caso que si bien no es ilegal, no necesariamente es ético. Más aún cuando se trata de empresas cooperativas, a las que la misma legislación les exime del pago del impuesto sobre la renta por las utilidades que generan.

Ahora bien, si el problema se deriva a partir de una suerte de concesión legal en materia tributaria, ¿existen posibilidades de corregir esta situación de forma que el sistema tributario costarricense sea más justo e impida este tipo de triquiñuelas?, lamentablemente la respuesta vuelve a ser NO, por que no pareciera que exista interés alguno de los sectores políticos del país en dejar su posición de complacencia ante los grupos económicos de poder, que son justamente los que sacan un beneficio pecuniario, poco ético, de los vacíos jurídicos existentes.

Relacionado con lo anterior, el gobierno de la República remitió hace varias semanas al Congreso el expediente legislativo número 22 393, denominado Proyecto de Ley de Impuesto sobre la Renta Global Dual, que vendría a sustituir, entre otros, el impuesto sobre la renta para personas físicas con actividades lucrativas y el impuesto al salario. En este proyecto de ley se propone un nuevo impuesto sobre la renta exclusivamente para personas físicas. Tres aspectos a considerar de esta reforma fiscal son: primero, se mantiene el principio de territorialidad, es decir, el impuesto propuesto continuará siendo regido por este principio, lo que implica que los ingresos o rentas generados en el exterior seguirán siendo no gravables en Costa Rica. Segundo, las tarifas de este nuevo impuesto propuesto que serán del 10%, 15%, 20%, 25% y 27.5%, se trata de tarifas progresivas que dependerán de los ingresos anuales generados por cada persona física (las tarifas son más altas que del actual impuesto al salario). Tercero, se incorpora el concepto del mínimo vital, que es un monto sobre el cual todas las personas físicas no pagarían este impuesto, el cual es menor al monto que en la actualidad se considera exento para el cálculo del impuesto sobre la renta al salario, lo que significa que personas que hoy no pagan este impuesto tendrán que pagarlo y todas las personas asalariadas cuyo salario mensual sea mayor a ese mínimo vital, verán incrementado el monto de pago mensual por este concepto.

La renta global dual, tal y como está planteada, mantiene el concepto de territorialidad costarricense respecto a la fuente de la renta; un aspecto que no va en la línea de mejorar la equidad en el sistema y mantendrá los portillos abiertos para que diversos sectores de la economía conserven sus privilegios en materia tributaria.

Sin duda, es una lástima que el gobierno no esté dispuesto a cerrar portillos a la evasión y la elusión fiscal, pero sí se muestra absolutamente dispuesto a violentar la Constitución Política de la República, al reducir sustancialmente el presupuesto asignado a la educación, lo que lo aleja cada vez del cumplimiento del mandato constitucional del artículo 78. Es hora de que las y los ciudadanos hagamos conciencia de estas situaciones que van en dirección contraria al fortalecimiento de nuestro Estado Social de Derecho, del cual como país nos enorgullecemos, pero cada día observamos como la política pública lo restringe al punto de atentar contra su propia existencia.

(*) Carlos Araya Leandro es doctor en Economía, Control y Gestión de Entidades y Políticas Públicas por la Universidad de Granada y máster en Administración de Negocios por la Universidad de Costa Rica. Es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y en el año 2020 ocupo el cargo de rector de transición en la UCR.