Justicia boliviana mantiene congeladas las cuentas bancarias de expresidenta Áñez

La Paz, 7 oct (Sputnik).- La justicia boliviana ratificó este jueves una orden de congelamiento de las cuentas bancarias de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) y dos de sus exministros, acusados de golpe de Estado, informó su abogado a la red radial Erbol.



«Esta situación es una vulneración a derechos; (los acusados) no pueden al día de hoy disponer de sus recursos económicos, no pueden pagar sus créditos», dijo el abogado Luis Guillén tras la audiencia virtual en la que dos jueces rechazaron una apelación al bloqueo bancario.



Áñez y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán están detenidos desde marzo y su detención preventiva se prolongará por lo menos hasta febrero de 2022, mientras esperan la instalación de un juicio acusados por el golpe de noviembre de 2019 contra el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).



Guillén dijo que la audiencia del jueves considera una apelación de los acusados al congelamiento de cuentas bancarias tramitado en abril pasado por la Fiscalía ante las autoridades bancarias.



«Esto ya se constituye en una muerte civil anticipada que estarían recibiendo tanto la exmandataria, como los dos exministros», sostuvo el abogado.



Añadió que consideraba presentar un recurso de amparo en procura de que la expresidenta y sus ministros puedan acceder a recursos económicos para financiar su defensa.



Áñez está acusada en este proceso en condición de senadora de la minoría que tomó la presidencia y no como exgobernante. (Sputnik)