¿Yolanda versus Sergio?

Ha publicado la prensa una noticia que me ha dejado atónito. En ella, una señora diputada, quien es presidenta de la Comisión de Honores de nuestro parlamento, ha pedido una pausa en el otorgamiento de la nacionalidad costarricense al escritor Sergio Ramírez Mercado.

El argumento principal que la legisladora expone es que se necesita “hacer una investigación exhaustiva sobre la trayectoria política e, incluso, literaria (…)”, de la vida y obra del nicaragüense.

Más adelante dice la noticia: “La socialcristiana confirmó que mandó a comprar una novela del escritor nicaragüense, titulada La fugitiva, una obra de ficción donde se noveliza la vida de la benemérita costarricense Yolanda Oreamuno (…)”. En fin, para la señora diputada, María Inés Solís, otorgar dicho merecimiento con dispensa de trámite, lo califica ahora como un “error”.

Me sonroja esta crónica, vergüenza ajena, porque qué no daría un pueblo culto por cobijar con una ciudadanía honorífica a una persona de la estatura de don Sergio. No debo de insistir en sus méritos pues son conocidos para quienes tienen la bondad de leerme.

Yolanda Oreamuno sería, probablemente, la primera persona en objetar esta censura por haber sido ella una mujer libertaria, adjetivo este que utilizo en su mejor sentido. Además, nos legó una obra literaria encomiable donde los dilemas de la libertad -vistos desde la perspectiva de una mujer rebelde e incómoda- están presentes.

Recuerdo que en1978, al hacer mi primera tarea de investigación en la escuela de Estudios Generales, esta tuvo por estudio la novela La Ruta de su Evasión, a cuyo análisis dediqué con gusto mucho tiempo. Cuando llegó el día de mi presentación oral, lo hice con aplomo y pasión, situación que la profesora -Estrella Cartín de Guier- apreció entusiasta para mi gozo. Para un estudiante de apenas 17 años la experiencia no fue poca cosa. Cuento la anécdota anterior, porque, desde mi experiencia, pienso que la legisladora del entuerto no conoce el trabajo literario de Yolanda ni de Sergio, ni el prontuario biográfico de ambos.

Desde una perspectiva política y legal, el exabrupto de la señora diputada me parece improcedente, pues la letra y el espíritu de nuestra Constitución Política, no da margen a ninguna inquisición o “investigación” cuasi policial sobre obras literarias y la de sus autores. Se trata aquí -conforme a mi modesto juicio de abogado- de un socavamiento del numeral 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (que expresamente prohíbe la censura previa), instrumento jurídico que exitosamente utilicé ante la Sala Constitucional cuando el Estado censuró del todo la película La última tentación de Cristo. Hago esta mención porque me parece grave que una diputada de la República quiera abusar de las facultades de control político que la legislación le confiere, al impulsar un criterio que estaría colisionando de frente con el principio de legalidad. ¿A quién se le ocurre investigar una novela para conferir un honor que obedece a ciertas y atendibles circunstancias? Por lo demás, reitero que honra a Costa Rica ofrecer casa y ciudadanía a tan distinguido hombre de letras, mención que sería de beneplácito en otras partes del mundo.

(*) Allen Pérez es Abogado