Aumento de la Covid-19 en Rusia vuelve a disparar las alarmas

Moscú, 9 oct (Prensa Latina) El aumento diario de las cifras de muertes y contagios por la pandemia de Covid-19 constituyó esta semana la mayor preocupación de las autoridades de Rusia que prosiguen con sus llamados a la vacunación voluntaria.

El estado mayor operativo para el enfrentamiento al coronavirus SARS-VoV-2 reportó este sábado 968 muertes por esa causa, la nueva mayor cifra de fallecimientos en un día desde que fuera detectada la enfermedad en esta nación, donde ya perdieron la vida 215 mil 453 personas.



La víspera fueron diagnosticados 29 mil 362 contagios en el país euroasiático, el máximo número registrado desde el 24 de diciembre, total que asciende a siete millones 746 mil 718, indicó el informe.



Este pico no constituye un hecho aislado, forma parte del comportamiento constante de esta variable en las últimas semanas, lo que ha provocado los llamados reiterados a mantener las medidas de protección epidemiológicas y, sobre todo, a vacunarse.



En realidad, Rusia no logra bajar las cifras de contagios y muertes desde la ola de junio pasado, aunque tuvo un respiro breve a fines de agosto.



Algunos inmunólogos previeron la posibilidad de una cuarta ola en septiembre, vinculada al retorno de los turistas a sus casas luego del fin de las vacaciones de verano, el regreso de las personas a sus puestos de trabajo y el inicio de las clases.



Sin embargo, para Anna Popova, jefa de los servicios epidemiológicos nacionales, el rebrote está vinculado, sobre todo, con la propagación de la variante delta, más contagiosa que las anteriores, y que prevalece en Rusia como en el resto del mundo.



El primer ministro, Mijail Mishustin, alertó que la actual cifra de vacunados en el país resulta insuficiente para lograr la inmunidad de rebaño y lograr los planes de concluir el año con el 60 por ciento de la población inmunizada.



Contrastó la difícil situación sanitaria con todas las condiciones que ofrece Rusia para continuar con una campaña de vacunación efectiva, que comenzó el pasado 18 de enero.



Destacó que la nación cuenta con más de ocho mil 500 puntos de vacunación, que incluso los tienen móviles para acercarse a las casas de las personas que no pueden trasladarse.



El jefe del Gobierno recordó que la nación dispone de cuatro fármacos nacionales AntiCovid-19 gratuitos y confirmó que cuenta con reservas de inmunizantes para dos meses, lo que indica que no existen obstáculos para la vacunación.



Sin embargo, hasta el momento, solo 49 millones de rusos recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de ellos 42,2 millones de rusos, o sea, el 28,9 por ciento de todos los habitantes del país, recibió ya la pauta completa.