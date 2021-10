Israel evita comentar sobre nuevos ataques aéreos contra Siria

Tel Aviv, 9 oct (Prensa Latina) El gobierno israelí mantiene hoy silencio sobre reportes de la prensa de nuevos ataques aéreos contra objetivos en Siria, cuyas autoridades acusan sistemáticamente a Tel Aviv de estar detrás de esas incursiones.

Tanto el diario The Jerusalem Post como el portal de noticias Walla precisaron que aeronaves no identificadas bombardearon anoche la base militar conocida como T-4, cerca de la ciudad de Palmira.



El Ejército de Siria confirmó la acción y agregó que seis soldados resultaron heridos, aunque afirmó que la mayoría de los misiles fueron derribados por las defensas aéreas.



En febrero de 2018, un avión israelí cayó durante un ataque contra la base T-4.



Otras aeronaves no identificadas lanzaron misiles la víspera contra supuestos blancos militares cerca de las ciudades orientales de Abu Kamal y Deir ez Zor.



El ejército de Tel Aviv no comentó sobre esas incursiones, según su política de larga data de no confirmar ni negar sus actividades en Siria, destacó por su parte el diario electrónico The Times of Israel, tras referirse al incidente.



Las Fuerzas Armadas de esta nación anunciaron el pasado mes la caída de un dron mientras sobrevolaba territorio sirio, aunque aseguró que el accidente fue debido a un desperfecto técnico y no a su derribo.



El Estado judío sistemáticamente ejecuta ataques aéreos contra objetivos en la vecina nación, con la cual está técnicamente en guerra desde 1948.



En varias oportunidades las autoridades de Damasco denunciaron ante el Consejo de Seguridad de la ONU los bombardeos israelíes, al señalar que violan los tratados, convenios internacionales y la soberanía nacional.