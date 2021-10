Palacio de Cibeles, Joya de Madrid

Madrid, 9 oct (Prensa Latina) Puedes planificarlo de diversas formas, apostar por el monumental Parque del Retiro, tropezar con la Puerta de Alcalá o transitar por el Paseo del Prado, pero antes o después, siempre querrás volver a contemplar el Palacio de Cibeles.

Su estilo ecléctico y esa fachada blanquecina de piedra de Novelda, extraída de una roca carbonática del tipo biocalcarenita en la zona de Vinalopó Medio (Alicante), son cautivantes.



No tiene la antigüedad ni tal vez los detalles de las grandes construcciones medievales o renacentistas. Fue concebido por el arquitecto Antonio Palacios y el ingeniero Joaquín Otamendi en 1907 e inaugurado en 1919.



Por añadidura, de su concepto inicial se hicieron variaciones como el propio blanqueo de su exterior y algunas obras adicionales, hasta convertirlo en uno de los más bellos emporios del corazón de Madrid, con sus 70 metros de altura, cinco pisos y 12207 metros cuadrados de superficie.



Antes de pasear la mirada por otros edificios de esmerado diseño, como el Banco de España o el Instituto Cervantes o la Casa de América, cualquier giro de 360 grados se detendrá, indefectiblemente, en la Fuente de Cibeles, del siglo XVIII, inspiradora de todo su entorno.



Y si no bastara, también se puede poner rumbo hacia la Gran Vía, que no se subestima en cuanto a calidad y edificaciones, para luego aterrizar en la populosa Puerta del Sol.



Una digresión para señalar que son sitios descollantes que se integran al Paisaje de la Luz, elegido en julio pasado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, primer paseo arbolado dentro de una capital europea, creado en el siglo XVI para ofrecer en la ciudad un ámbito especial.



El actual Palacio de Cibeles fue levantado con otros fines. Resultó primero sede de la Sociedad de Correos y Telégrafos de España, luego acogió la Unión Postal Internacional, más tarde lo denominaron Palacio de Comunicaciones, hasta convertirse en la casa del Ayuntamiento de Madrid en el siglo XXI.



Los motivos decorativos de la fachada y del interior fueron realizados por el escultor romántico Ángel García Díaz. Es considerado ejemplo de la arquitectura modernista española, con evocaciones neoplaterescas y barroco salmantino.



Al instalarse allí el Ayuntamiento, el inmueble ha sido objeto de numerosas transformaciones.



En 2003, la Sala de Batalla se modificó en el Salón de Plenos.Asimismo, fue ejecutada una remodelación interior que duró seis años. El 27 de marzo de 2011 se concluyeron las obras y se abrió al público para su visita.



Además, se creó un acceso para subir al torreón central -de unos 40 metros de altura y empleado como mirador-, donde se dan cita numerosos turistas y madrileños cada día para tomar fotos con una vista espléndida.