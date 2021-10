Rodríguez dice que si misión de UE va a violar acuerdo es mejor que no vaya a Venezuela

Caracas, 10 oct (Sputnik).- El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), Jorge Rodríguez, dijo este domingo que si la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea va a violentar el acuerdo de objetividad e imparcialidad suscrito con el Consejo Nacional Electoral (CNE) es mejor que no asista a las elecciones regionales y municipales en Venezuela.



«Si vienen a cumplir con los estándares de observación de electoral establecidos por la Organización de Naciones Unidas, bienvenidos, si vienen a violentar los estándares de Naciones Unidas, si vienen a violentar el mismo convenio que ellos firmaron mejor no vengan, porque eso nosotros no lo vamos a aceptar», expresó Rodríguez tras participar en el simulacro de votación en Caracas.



El presidente del parlamento hizo referencia a las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien señaló el pasado 8 de octubre que la «legitimación o deslegitimación» del proceso del 21 de noviembre dependerá del informe que emita la Misión Electoral de la Unión Europea.



«Ninguna misión de observación puede inmiscuirse en los asuntos internos de un país, eso violenta el primer artículo del acuerdo que Borrell firmó con el Consejo Nacional Electoral, fue violación flagrante del convenio que firmó el Consejo Nacional Electoral donde se suscribe de manera taxativa que debe respetarse la soberanía de los venezolanos», indicó.



Borrell dijo que la obligación de la Unión Europea es acompañar esas elecciones, sobre todo tras constatar que toda la oposición participará en ellas, incluidos los partidos que respaldan a Juan Guaidó.



«Creo que tenemos que acompañarles porque es una mayor garantía para ellos que estemos presentes auditando el sistema. ¿Esto legitima al Gobierno de Venezuela y al presidente Maduro? ¡No! Lo que legitimará o deslegitimará será el informe de la misión», añadió el jefe de la diplomacia europea.



El pasado 30 de septiembre, el bloque europeo y el CNE firmaron un acuerdo administrativo para garantizar la imparcialidad y objetividad de la Misión de Observación Electoral.



Desde el 2017, la Unión Europea ha desconocido los procesos electorales que se realizan en Venezuela.



Esta será la primera vez desde el 2006 que el bloque observará unas elecciones en Venezuela. (Sputnik)