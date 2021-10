Todos o casi todos hemos perdido a alguien por culpa del virus

Columna Poliédrica

Hay personas que están dispuestas a sacrificar las libertades cuando se sienten inseguras. A lo largo de la historia, ese ha sido el argumento preferido de los regímenes autoritarios para cercenar las libertades de la población, ya que su legitimidad es proporcionada por el consentimiento de los ciudadanos.

El otro argumento clásico que se utiliza para restringir o eliminar las libertades de los pueblos es que se hace por el bien común o el interés colectivo. Se le vende a las personas que se debe sacrificar la libertad individual porque con ello se logrará el bienestar de los miembros de la sociedad; sin embargo, históricamente ese objetivo se vuelve una abstracción que no llega a concretarse, pero que se convierte en un mecanismo para limitar los derechos de las personas.

Con la pandemia se han dado situaciones en que hay personas dispuestas a renunciar a la libertad, por la promesa de que la vacuna permitirá el bienestar colectivo, al llegar a la denominada inmunidad de rebaño y la seguridad, de que no nos moriremos si nos contagiamos con el virus. El problema es que ninguna de las dos cosas se van a dar porque la vacuna no impide los contagios, no impide que la persona muera y no impide que vengan personas, vacunadas o no, nacionales o extranjeros, que propaguen los contagios. No es casual que las zonas turísticas sean las que más incidencia de contagios presentan.

Hay personas que interpretan la posición que hemos externado como que estamos en contra de la vacunación. Ya hemos dicho que estamos de acuerdo en que las personas sean vacunadas, pero no que sea una vacuna obligatoria con efectos adversos debidamente documentados; nótese que hablamos con base en la información existente, nada nos asegura que en unos años la vacuna de Pfizer genere efectos perjudiciales que, a la fecha, no están documentados. Hablamos con base en la información existente.

El contrato con la empresa Astrazeneca ya ha sido objeto de análisis. Se ha establecido que el texto tiene cláusulas de exoneración de responsabilidad en relación con los efectos de la vacuna, aspecto que reafirma las dudas que hemos externado y plantea la lógica objeción respecto a la obligatoriedad de ponerse esta vacuna. No es casual, tampoco, que varios países europeos hayan adoptado medidas en relación con la vacuna de esta empresa..

El obligar a una persona a ponerse esa vacuna no solo atenta contra la libertad sino también contra su salud. No estamos de acuerdo con que se obligue a la gente a vacunarse, pero menos a que se le aplique la de la empresa Astrazeneca; reiteramos algo que ya hemos dicho, si estamos hablando de una obligación jurídica, entonces las personas deberían tener el derecho de elegir qué vacuna quieren ponerse, es decir, el Estado tendría la obligación de proveer la vacuna que no ha sido cuestionada y que genera confianza entre los costarricenses.

Todos o casi todos hemos perdido a alguien por culpa del virus, pero lo que no podemos perder es la libertad o ver limitadas las que tenemos. El virus vino para quedarse y nos tocará convivir con él, pero no podemos seguir con medidas draconianas que menoscaban la libertad de las personas, el camino debe ser el convencimiento y no el sometimiento.

Me vacuné por decisión propia. Dichosamente me pusieron Pfizer porque si hubiese sido Astrazeneca me hubiera negado por las razones que ya he esgrimido. Puede ser, insisto, que en el futuro resulte que los efectos de la primera eran peores que la segunda, con estas cosas todo es posible y hay casos históricas que así lo atestiguan, pero la decisión más racional con base en los datos científicos existentes es inocularse con aquella que no ha generado efectos adversos, por el momento, a la vida de las personas.

La otra tesis es la de no vacunarse. Conozco gente que no lo hizo, se contagiaron y murieron, pero también hay personas que no se han contagiado y no han muerto. El nivel de azar en relación con el contagio, los efectos de la enfermedad y de la propia vacuna, desgraciadamente, son altísimo; en consecuencia, lo más que se puede hacer es decidir de la forma más racional posible, pero hasta eso están queriendo eliminar, a saber: la libertad de decidir por parte de las personas.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com