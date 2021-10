“Uno no es de izquierda para ser miope”, ahora le digo a los jóvenes. Mirar profundo, sentir limpios horizontes y avistar nuevos paisajes de lo justo, es el caminar del progresismo con rostro humano, de la izquierda con corazón. ¿Qué otra cosa podría esperar de una juventud y un pueblo de avanzada?

A mí me importa el ser humano inmediato, el de carne y hueso, gesto que incluso sobrepasa mis propias apetencias ideológicas, muy zurdas, por cierto, pero que no obnubilan mi mirada cuando detecto una injusticia y la posibilidad de menguar sus consecuencias. El ser humano está de primero, lo vuelvo a decir, y como en Fidel Castro -en su época de generosa madurez no sectaria- que concibió la amistad y el agradecimiento hasta como un brazo que alcanzó a más de un adversario ideológico. ¿Acaso no fue el caso del gallego Manuel Fraga Iribarne, declarado en 1991 “huésped ilustre de la ciudad de La Habana”? Fue de este modo porque Fidel fue capaz hasta de ser su amigo, de reconocerle méritos a alguien “diferente”. Sirva lo anteriormente dicho para destacar la miopía de quienes se oponen al reconocimiento de la ciudadanía costarricense al escritor Sergio Ramírez, con diatribas que vienen desde el más variado ángulo del espectro político, izquierda incluida, majaderías que considero patéticas.

Sergio no es ningún extraño a nuestra tierra; todo lo contrario, su presencia entre nosotros ha brindado frescor y luz, hijos aquí nacidos, y una destacada solidaridad cuando Somoza nos amenazaba. Sergio es un nicaragüense que pertenece a la familia costarricense, como mi madre, mi abuela, mis tíos, gente que se mudó a Costa Rica provenientes de León y Chinandega, y con un retrato de Rubén Darío en una vieja valijita. El humanismo revolucionario no tiene fronteras, es global y solidario. Cuando entono La Internacional es esto lo que afecta mi corazón.

Gratitud, homenaje y amparo jurídico es lo que se le ha ofrecido porque su caso es meritorio. Yo estoy de acuerdo. Repudio que el régimen de Ortega quiera ponerlo en una cárcel para acallarlo. Ninguno de los expresidentes que hicieron la sugerencia de la que hablamos son, por donde quiera verse, santos de mi devoción política, circunstancia que no quita que aplauda la iniciativa. Si los proponentes tienen una agenda velada, allá ellos, que no es un espanto que suscribamos las almas sinceras y desprendidas.

El tema no son los expresidentes, ni las agrias relaciones entre el clan Ortega y el gobierno de los Estados Unidos, sino el sometimiento a consideración legislativa una ruta jurídica para expresar con la mayor concreción una urgente solidaridad. Yo lo entiendo así, sin cálculos mezquinos y politiqueros, porque no hablaría bien de mí pedirle a Sergio, al ser humano, que me pusiera, primero, al tanto de sus actuales afinidades ideológicas, condición indigna, solo antes de ofrecerle casa y aprecio. Todavía hay en el humano gestos gratuitos que ennoblecen a los pueblos.

(*) Allen Pérez es Abogado