Destacan fracaso de paro convocado por la derecha en Bolivia

La Paz, 11 oct (Prensa Latina) El líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, destacó en esta capital el fracaso del paro nacional convocado hoy por la derecha en Bolivia.

‘Saludo el compromiso del pueblo boliviano: no quiere ser cómplice del golpe, defiende la democracia; no es cómplice del separatismo, defiende la unidad del país y no quiere hacer daño a la economía’, escribió el expresidente (2006-2019) en su cuenta de Twitter.