Presidente de Ecuador afirma que pagó impuestos por $588 millones

Quito, 13 oct (Sputnik).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo el martes, tras su vinculación en la investigación denominada «Pandora Papers», que durante los últimos años pagó 588 millones de dólares en impuestos.



«Creo firmemente en lo que predico: los que más tienen, más aportan. He contribuido al Ecuador con 588 millones de dólares en impuestos en los últimos años. Y lo seguiré haciendo. Insinuar lo contrario no es correcto», escribió el presidente en su cuenta de la red social Twitter.



Según los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Lasso se deshizo, en 2017, de un entramado de empresas off shore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la Presidencia de su país



Los registros filtrados muestran que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.



La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (parlamento), a cargo de investigar los Pandora Papers, anunció en un comunicado que Lasso será llamado a comparecer ante esa instancia.



La comisión aprobó el lunes un cronograma de trabajo que incluye también el llamado a representantes de medios de comunicación locales que participaron en el trabajo realizado por el ICIJ, que señala a Lasso entre los jefes de Estado con empresas off shore en paraísos fiscales.



También serán convocadas autoridades de varias instituciones públicas como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía y la Contraloría.



La ministra de Gobierno de Ecuador, Alexandra Vela, entrevistada por la cadena televisiva Teleamazonas, dijo el martes que la investigación abierta por la Mesa de Garantías Constitucionales es un tema de carácter político, por lo que no importará que el presidente demuestre que ha pagado todos sus impuestos entre su patrimonio personal y el del Banco Guayaquil, del que es accionista y al cual dirigió por casi una década.



La funcionaria añadió que la comisión se plantea como objetivo recomendar que Lasso sea llevado a juicio político, en el informe que deberá entregar en un plazo de 30 días ante el pleno de la Asamblea.



También señaló que ese posible escenario implicará un aumento de las tensiones que existen ahora entre el Ejecutivo y el Legislativo y supondrá una crisis política.



Vela asoció esa eventualidad con una postura de bloqueo contra las iniciativas del Ejecutivo manifestada principalmente por las bancadas de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), así como por el partido Social Cristiano (centroderecha) y el movimiento Pachakutik, representante del movimiento indígena.



La ministra dijo que el Gobierno está listo para enfrentar sin ningún temor cualquier posición que provenga de las bancadas opositoras en la Asamblea Nacional.(Sputnik)