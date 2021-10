A prisión responsable de asesinato de líder estudiantil en suroeste de Colombia

Bogotá, 14 oct (Sputnik).- Un juez de la colombiana ciudad de Popayán (Cauca, suroeste) envió a prisión el miércoles a Carlos Alberto Moncayo Cabrera, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio del líder estudiantil Esteban Mosquera Iglesias, ocurrido el pasado 23 de agosto en esa ciudad.



«Moncayo, compañero sentimental de una tía de la víctima, habría sido quien contactó y pagó a Edgar Alexánder Méndez, alias ‘Pollo’, y a Micheline Vásquez Murillo (ya judicializados y en prisión), para contratar al sicario que asesinó al joven Mosquera Iglesias de un disparo», en el centro histórico de Popayán, indicó la Fiscalía en un comunicado.



El hombre, de 49 años, fue detenido por las autoridades el martes en una cancha de fútbol en Popayán.



«En desarrollo de las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó al capturado los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a los cuales no se allanó», agregó el organismo.



Según la prensa local, Moncayo Cabrera ordenó el asesinato del líder estudiantil debido a diferencias personales entre los dos, lo que dejó en evidencia el joven en videos que publicó en redes sociales días antes de su muerte.



En una audiencia reciente, alias «Pollo» confesó que Moncayo Cabrera lo contactó y pagó para que asesinara al joven, tras decirle que «era una persona peligrosa para la sociedad, que vendía y consumía estupefacientes, maltrataba a su abuela y que a la familia no le interesaba como persona, por lo que no se denunciaría su muerte», según declaraciones publicadas en la página web de la emisora RCN Radio.



A la fecha, seis personas han sido detenidas señaladas de participar en el asesinato de Esteban Mosquera, entre quienes se encuentran los sicarios alias «Pollo» y Vásquez Murillo, así como también un menor de 17 años, un hombre y una mujer que se encargaron de contactar a los sicarios y, ahora, Moncayo Cabrera.



Mosquera, de 26 años y quien estudiaba música en la Universidad del Cauca, murió tras recibir varios disparos que le propinaron alias «Pollo» y Vásquez Murillo, quienes se movilizaban en una motocicleta.



El joven había perdido uno de sus ojos en 2018 debido a un artefacto lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la Policía, durante manifestaciones.



Mosquera participó en las pasadas protestas del Paro Nacional –que duraron del 28 de abril al 15 de junio contra el Gobierno central y que fueron impulsadas por las centrales obreras– y reportó los acontecimientos para un medio de comunicación alternativo, denominado Contra Portada, por lo que se especulaba que su muerte estaba relacionada con su participación en las manifestaciones. (Sputnik)