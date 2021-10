Alemania y Dinamarca ya tienen boleto para Qatar

Madrid, 13 oct (Prensa Latina) A poco más de un año de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar, dos equipos europeos sacaron boletos anticipados, Alemania y Dinamarca, hoy ambos clasificados con comodidad para la cita.

Los alemanes que en un inicio de la eliminatoria se vieron sorprendidos por Armenia, engrasaron su maquinaria y su nuevo técnico, Hansi Flick, no dudó en dar más protagonismo a los jóvenes, sin renunciar a veteranos como Thomas Mueller para liderar la llave J de la competición.



Pero lo cierto es que la Mannschaft tiene una nueva generación prometedora con Havertz, Werner, Musiala y el propio Gnabry, quien con 26 años se ha convertido en líder del ataque. Luego aparecen Goretzka, Kimmich y el aún no descartado Toni Kroos y, naturalmente, el capitán Manuel Neuer.



La mejor noticia para Flick es el tiempo a favor para preparar al plantel, con la esperanza de lograr una actuación en Qatar que borre la mala imagen que dejó en Rusia 2018.



Dinamarca se antoja el nuevo fenómeno del Viejo Continente. Ya había enseñado las uñas en la Eurocopa y al margen de todo el drama que desató el infarto en el miocardio de Christian Eriksen, el elenco dejó buenas sensaciones.



Para confirmar que no fue cuestión del azar, los nórdicos hicieron más que los deberes en la eliminatoria al dominar con holgura el grupo F, gracias en gran medida a las prestaciones de Maehle, Norgaard, Kjaar, Skov Olsen, Damsgaard y el arquero Schmeichel.



Es un seleccionado en crecimiento que cuentan con otros muy buenos jugadores y su actuación en Qatar pudiera ser bastante relevante.



Suecia no cedió terreno en su porfía con España por quedar primero (y con pasaje directo a Qatar) en la serie B, en la que suma 15 puntos, escoltado por los ibéricos con 13.



La próxima fecha supondrá para ambos mantenerse arriba en la tabla, los suecos contra Georgia y los españoles frente a Grecia. Sin embargo, todo indica que el máximo puesto se decidirá el 11 de noviembre en el estadio sevillano de La Cartuja.



De las notas destacadas en las jornadas de la clasificatoria mundialista europea, sin dudas los tres goles del siempre ‘animal voraz’ Cristiano Ronaldo en los cinco que le hizo Portugal a Luxemburgo.



Los lusitanos, no obstante, marchan segundos en la llave A, un punto por debajo de Serbia aunque con un partido menos.



Rusia y Croacia tienen una dura disputa en el grupo H, lo mismo que los Países Bajos y Noruega en el G e Italia con Suiza en el C, mientras Inglaterra ha dilatado su boleto directo con algunos resbalones y tiene a Polonia cerca.



Francia, el actual monarca del orbe y flamante de la Liga de las Naciones, no parece afrontar dificultades para salir airoso en la serie D.