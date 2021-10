Esposa de diplomático venezolano Alex Saab dice que él no se doblegará ante EEUU

Caracas, 17 oct (Sputnik).- Camilla Fabri, esposa del diplomático venezolano Alex Saab, denunció el domingo su secuestro por parte de Estados Unidos, y dijo que él no se doblegará ante el Gobierno norteamericano.



«Quiero denunciar la concreción de un segundo secuestro a mi esposo Alex Saab con la complicidad del Gobierno de Cabo Verde que realizó junto a Estados Unidos, esto ocurrió cobardemente a espaldas de los abogados y de nosotros (…) Lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará», expresó Fabri.



La esposa del diplomático emitió las declaraciones durante una concentración en apoyo a Saab que tuvo lugar en la plaza Bolívar de Caracas (oeste), donde seguidores del Gobierno exigieron su liberación.

#EnVideo 📹| Esposa de #AlexSaab, Camila Fabri Saab denunció presiones de funcionarios de #CaboVerde contra sus hijas menores, asimismo reiteró que el gobierno de EE.UU. ha violado los derechos del diplomático.#LaVerdadSiempreTriunfa pic.twitter.com/ar57Z4wNl5 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 17, 2021



Saab fue extraditado desde Cabo Verde, donde se encontraba detenido desde el 2020, a petición de Estados Unidos, quien lo acusa de ser un presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro.



Fabri condenó el trato que recibió Saab, pues aseguró que en Cabo Verde no le permitían ver a sus familiares.



«Hemos sido una familia muy unida, y como él está secuestrado nosotros también lo estamos como familia (…) Hace unos días fui con mis hijas a Cuba y la embajada de Cabo Verde le dijo a las niñas que nosotros somos personas non grata y no le permitieron ver a su papá (…) Son unos cobardes porque con la mimas cobardía le impedían que entrara la comida a su casa, que entrara el equipo médico, le quitaron todo», comentó.



Fabri aseguró que seguirá la valentía de Saab en la «lucha por los pueblos dignos del mundo, por Venezuela y por el Gobierno legítimo de Nicolás Maduro».



El Gobierno de Venezuela denunció que las autoridades de Cabo Verde «torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491, sin orden de captura ni debido proceso» a su diplomático, lo que aseguraron es una violación a la Convención de Viena.



Venezuela indicó que responsabiliza a las autoridades de Cabo Verde y al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la vida e integridad física del diplomático y señaló que se reserva las acciones que tomarán al respecto.



En Estados Unidos Saab será sometido a un juicio por presunto lavado de dinero relacionado con el Gobierno de Venezuela. (Sputnik)