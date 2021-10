Chilillo y picante para los políticos

El candidato liberacionista, don José María Figueres Olsen (JMFO), está más loco que una cabra. Se le salió, mejor dicho, sacó a patadas al gato más jugado que tuvo a su haber: Rolando Araya (RA), un histórico de verdad del liberacionismo socialdemócrata y que, además, sorprendió con un segundo lugar en la poco concurrida Convención interna. Nos asisten buenas razones -lo dicen las encuestas- para tener a JMFO como el aspirante presidencial de peor fama, el más rechazado, electo en una consulta muy desnutrida y en la que obtuvo una “victoria” indigente no libre de sospechas inconfesables.

Además, que feo se ve “figuerillos”, disputándose (se parece al malo de Burns en los Simpson) la propiedad dejada por su mamá, cosa que dice mucho de su manera de ser, que hace que sus medallitas se le caigan, como se va al suelo cualquier premio nobel de la paz que no se honra. JMFO es una luz roja, una alarma para el pobre y para los estrujados de la clase media, porque casi en nada se diferencia en lo que hace y propone el actual gobierno. Y como dice el estribillo: “no más PAC”. De suerte y por suerte, JMFO no la tiene nada fácil.

En este viacrucis a Zapote nadie -absolutamente nadie- puede decir “este tamal ya me lo comí” y de entrada ya JMFO cae mal por prepotente, creído y narcisista. El hombre se ha rodeado de gente con doctorados y maestrías, con individuos de plata y de club Unión, pero saben qué, eso al pueblo le importa un pepino. El pueblo, casi cada hogar, están muy cabreado porque cuando le mencionan a los políticos, júrelo, le arde la respiración de furia ante tanto maltrato y descaro. La mayoría de la gente no votará o se hará la muy rogada y se decidirá hacerlo a última hora, escéptico y sin alegría. En caso de votar, el pueblo votará ahuevado.

Los temas de la gradería de sol, tribuna que hoy parece ser casi todo el estadio, son otros, distintos a los del engreído ricachón, porque el costarricense medio solo aspira a ser modestamente feliz; por ello, su reclamo estelar es uno: que la plata le alcance para vivir dignamente en familia. ¿Será eso mucho pedir a los que se mueren por nuestro voto? Escribo estas líneas arrancado porque ya no es posible andar con sutilezas: LGS y CAQ nos embarcaron muy feo y de ahí para atrás ni se diga. Es que no, ya no es tiempo para andar con palabras bonitas; llegó la hora de las verdades cabronas. Al pan, pan, y al vino, vino. Y como dice el vecino: “a mí que no me jodan”.

Por eso, los políticos causan dolor de panza, razón por la que uno les arruga la cara y los madrea; porque huelen a mentirosos, corruptos y estafadores. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre es el mismo cuento con la misma caperucita y el mismo lobo. Lo verdaderamente insoportable es que a uno le vean cara de idiota, de baboso, que se la vean redondita, y que entre risas y palmaditas al hombro a uno lo abracen con cinismo. No hay derecho.

Por otra parte, lo que verdaderamente uno desea, por justicia y decencia, es que los “vivillos ricachones” paguen impuestos como se debe y que no escondan sus dólares y ganancias (hechas, por cierto, con los sudores del pueblo) en los terrícolas paraísos fiscales. ¡O entenderán por las buenas, o si no, chilillo y cárcel! Es que no es justo que al pueblo se le carguen impuestos y angustias en demasía al punto de impedirle respirar, mientras los desalmados señorones junto a sus políticos se recetan no un “cementazo” o una “cochinilla”, sino más y mil que todavía no sabemos. Ya sabemos que los empleados públicos no son los enemigos del pueblo, aunque, a veces, sean un bostezo, sino estos ladrones de lujo, de mansiones y de yates. Venga lo anterior para decir que lo que importa es que el sueldo alcance para depender mucho menos de los malditos préstamos, como sentir al salario como bendición y no como una sentencia de muerte. Pero ¿quién coordina el equipo económico de JMFO? Pues, ni más ni menos, que don Gerardo Bolaños Brenes, el papa de los banqueros quienes nos hacen sudar frio con la usura y los intereses más altos de América Latina. Por ahora, se ha apartado de la campaña para no darle mala sombra a “figuerillos”, pero seguirán en la titularidad el exministro de Hacienda Guillermo Zúñiga y el exministro de comercio exterior José Manuel Salazar, todos ellos expertos en “salvar al país “y en quebrar al pobre hasta pulverizarlo. No conviene, la verdad, un gobierno donde manden la UCCAEP, los banqueros y los farsantes.

Ya sé (y es lo único que sé a estas alturas) que votar por JMFO es darse un tiro en la “pata” y que las otras 26 opciones son una ruleta rusa. Si JMFO, muy orondo, ya se cree el ganador -con cetro y corona- con un caminadito a tufo de borrachera triunfalista, es solo porque lo asiste la chequera de grandes fortunas a quienes el destino de los pobres y los estamentos medios les importa menos que un calzón roto. ¿Así o más feo? Más feo. Resulta, ahora, que quien va a encabezar la papeleta para diputados es un tal RAS, uno de los 2 hermanos que nos prometieron muchos BMW y que ahora, ya sabemos, terminó en nada de nada. Estas 2 figurillas (Oscar y Rodrigo) que han hecho y deshecho para provecho propio, son conocidos por desdeñar al pueblo, mirarlo de reojo y del hombro para abajo. ¡Por Dios, no más de estos 2 chiricotes!

Advierto que yo no sé si voy a votar o por quién votaría en todo este desmadre político. En este desierto hacen falta don Pepe, el Dr. Calderón Guardia y el Lic. Manuel Mora Valverde. Se extraña la guía de estos próceres. El pueblo está cabreado y desorientado y, probablemente, será hasta enero entrante que el grueso del electorado se decida, nos decidamos. Con esta cosecha de desgraciados no hay prisa. ¡Démosle chilillo y picante! Figueres es solo mi primer ejemplo. Faltan más.

(*) Allen Pérez es Abogado