Falleció el cantautor costarricense Dionisio Cabal Antillón

San José, 20 Oct (Elpaís.cr).- «Ha muerto el más grande de los cantautores nacionales. Una vida intensa de arte musical de calidad, para servir a una Patria soberana y digna. DÍA DE DUELO NACIONAL».

Así lo expresó el exdiputado del Partido Pueblo Unido (1982-1986), Sergio Erick Ardón, al lamentar el fallecimiento del cantautor costarricense Dionisio Cabal Antillón, Premio Nacional Joaquín García Monge, que recibió en el año 2000.

Cabal Antillón falleció la mañana de este miércoles en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Calderón Guardia, donde desde hace varios días luchó contra el Covid-19.



José, María Villalta, diputado del Partido Frente Amplio, comentó en redes sociales que «con muchísimo dolor me he enterado del sensible fallecimiento de nuestro queridísimo Dionisio Cabal. Talentoso músico, folclorista y defensor incansable de las luchas por la justicia y dignidad humanas».

«Envío mi más sincero pésame y deseos de fortaleza a su familia y amistades. ¡Desde ya te extrañamos!», expresó el también candidato presidencial de la organización política.

Para Jaime Ordoñez, Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad (ICG) y Profesor Catedrático de Teoría del Estado de la Universidad de Costa Rica, «en nuestra historia republicana, las dos personas más decisivas (los verdaderos antropólogos) de nuestra cultura vernácula y música popular han sido doña Emilia Prieto y Dionisio Cabal, que hoy se nos va».

«Hombre luchador, culto y ácrata, como sus antepasados catalanes. Fuimos amigos y me duele su muerte. / La última vez que hablamos, nos prometimos–después del Covid- hacer lecturas públicas de poesía universal para animar a la gente, recordarle que nuestra civilización tiene una historia ancha y hermosa. Empezaríamos con el Siglo de Oro español. Hoy en la noche leeré a Lope de Vega y me tomaré una copa de vino en tu honor, Dionisio amigo», escribió Ordoñez en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el Grupo Coalición Costa Rica comentó que «el sector cultura lamenta esta pérdida y rinde tributo al quijote costarricense de la cultura, el investigador de nuestra herencia cultural. #qepd #CulturaCR».

De acuerdo con su biografía, Dionisio fue escritor y con el sello Más Cultura Producciones8​ publicó los libros «Refranero de uso costarricense» (2010),9​ «Aguizotes: raíces mágicas de Costarrica» (2011) 1​ y «¡BOMBA! La copla costarricense» (2012),1​ todos ellos integran la Colección Emilia Prieto10​ En la Colección La Cruceta escribió y publicó la obra de teatro «El vuelo a la libertad» (2011)11​ y publicó «Cantar de Gesta de Juanito Mora«12​ de Antidio Cabal.12​ Obtuvo el Premio Embajada de España de narrativa infantil 2011 (3ª edición), que otorga la Editorial Alfaguara con el relato «¿Qué tiene el rey en la panza?», la primera obra literaria infantil del autor.13​