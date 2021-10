Diputados mexicanos aprueban complicadas disposiciones sobre ingresos

México, 21 oct (Prensa Latina) Después de trifulcas y desencuentros impropios del orden legislativo en tres días de fuertes debates, la Cámara de Diputados de México aprobó hoy en lo particular la complicada Miscelánea Fiscal para 2022.

Se le llama así a una disposición en materia de recaudación de impuestos que emite anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de reformar leyes fiscales y, por lo tanto, implica tomar acuerdos en varios asuntos inter-relacionados.

Lego de debatir el tema muy apasionadamente durante tres días, al extremo de registrarse empujones y diputados y diputadas regadas por el piso, las partes cedieron en sus posiciones y lograron un acercamiento para desbloquear la votación.

Al oficialista partido Morena no le quedó otra alternativa que bajar al mínimo el perfil de sus propuestas más controvertidas, ente estas la de inscribir a los jóvenes al Registro Federal de Contribuyentes y que los contadores no tengan la obligación de investigar la comisión de posibles delitos fiscales.

Sin embargo, los grupos parlamentarios no pudieron llegar a un consenso respecto a la deducibilidad de los donativos que se hacen a las organizaciones que realizan algún trabajo social.

Fueron en total más de 500 las reservas que los partidos de oposición presentaron a las propuestas del partido oficialista, que deben conducir a la aprobación de la ley de ingresos y presupuesto, que es el ajo de la discusión.

Es decir, la miscelánea es como un conglomerado de células de una ley que determinan su contenido y dinámica, de allí la desbordada pasión con la que los diputados defendieron sus puntos de vista porque la ley de ingresos es la más consustancial a intereses específicos en la conducción y definición del presupuesto.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los Combustibles se mantendrá como está, es decir, no tendrá ningún aumento, de manera que los precios de los energéticos no se incrementarán por encima de la inflación.

Por lo que hace a la inscripción de los jóvenes en el RFC, se aclaró que no serán sancionados con multas de hasta 11 mil 600 pesos en caso de que no cumplan con sus obligaciones fiscales por no tener actividad económica.

La iniciativa aprobada por 274 votos a favor y 220 en contra, será remitida hoy al Senado para su análisis.