Pandilla haitiana amenaza con matar a los misioneros secuestrados si incumplen pago

Puerto Príncipe, 21 oct (Sputnik).- El líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo, responsable del secuestro de los 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá, amenazó con matar a los rehenes si no obtiene sus demandas, según un video compartido en las redes sociales.



«¿Ves a esos americanos? Mataré a todos ellos si no obtengo lo que pedí. Dejé la casa hoy con una pistola en cada una de sus cabezas», afirma en el video el jefe de la pandilla conocido como Lanmò san jou (Muerte sin días).



Desde el sábado los misioneros que integran la organización benéfica Christian Aid Ministries están retenidos en paradero desconocido, luego de ser secuestrados en la zona de Ganthier, a unos 25 kilómetros al este de esta capital.



El ministro de Justicia, Litz Quitel, confirmó que los captores piden 17 millones de dólares, lo que representa un millón por cada una de las víctimas.



En el grupo figuran cinco niños, el menor de ellos de ocho meses de edad, mientras que el mayor de los adultos tiene 48 años, dijo en un comunicado el martes Christian Aid Ministries, quien pidió una oración a favor de los rehenes.



«Las pandillas tienen tomada la capital sin que las autoridades puedan detenerlas, tienen pleno control de los barrios pobres y después de la tregua por el terremoto exigen la dimisión del primer ministro», explicó a la Agencia Sputnik Jean Jores, economista, analista político, e integrante de la Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo.



El secuestro de los misioneros extranjeros, que ha llamado la atención mundial, es solo la punta del iceberg de la problemática de inseguridad que asola a una nación que registró 782 secuestros en lo que va de año, de ellos 119 durante octubre.



La mayoría de las víctimas son nacionales, aunque el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos registró 53 casos que involucran a extranjeros.



El titular de Justicia también confirmó que trabajan junto al FBI para liberar a los rehenes, mientras Washington reiteró esta semana que su política no incluye la negociación con los secuestradores. (Sputnik)