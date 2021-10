Países de América Latina y el Caribe desean un mundo multipolar

Buenos Aires, 22 oct (Sputnik).- Los países de América Latina y el Caribe ambicionan un mundo multipolar, afirmó en declaraciones a la Agencia Sputnik el analista de defensa y geopolítica en Washington Wilder Alejandro Sánchez en relación a las afirmaciones del presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre la dominación de Occidente en los asuntos mundiales.



«Los Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe en general desean un mundo multipolar, donde hay varios focos de poder y donde los países en vías de desarrollo no continúan estando a la merced de los intereses de un solo poder mundial, como en otrora», señaló.



Durante la última sesión del Club Internacional de Debates Valdái el jueves, el mandatario ruso aseguró que «la dominación de Occidente en los asuntos mundiales está cediendo terreno a un sistema más diverso».



Sánchez, también presidente de la agencia de consultoría Second Floor Strategies, coincidió en que la región desea un mundo en paz «sin que las potencias mundiales estén enfrascadas en una guerra ideológica».



«La Guerra Fría ya ha demostrado cómo las tensiones entre las potencias mundiales pueden llevar a que el mundo este al borde de la destrucción», indicó el analista.



El especialista en defensa y geopolítica puso de ejemplo el apoyo de varios Gobiernos a que se modifique el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que haya un mayor número de representantes permanentes, «idealmente uno por región», acotó Sánchez.



«La idea es que haya un balance de poder más equitativo», añadió.



Tensiones



Aunque hay cierta fricción entre algunos Gobiernos de América Latina y el Caribe con EEUU, «la mayoría del hemisferio mantiene buenas relaciones con Washington», evaluó Sánchez.



«A la par, hay una gran inversión de compañías chinas, vía el ambicioso proyecto Un Cinturón, Una Ruta, en el hemisferio», indicó.



Rusia, por su parte, «mantiene buenas relaciones con la mayoría de países, incluso ha logrado vender armamento a Perú, mientras que países como Ecuador, entre otros, buscan incrementar sus relaciones comerciales con Moscú», destacó el experto.



Por otro lado, «otros países de la región están interesados en desarrollar sus relaciones comerciales con la Unión Económica Eurasiática, aparte de tener acuerdos comerciales con la Unión Europea y otros bloques», consignó.



«En otras palabras, solo porque un Gobierno latinoamericano tiene buenas relaciones con una potencia mundial, no significa que no puede tener similares relaciones con otros», concluyó Sánchez.



Durante su disertación en el foro, Putin también defendió que «el conservadurismo moderado es el principio más razonable de la cosmovisión».



El Club Internacional de Debates Valdái se celebra del 18 al 21 de octubre de 2021 en la ciudad rusa de Sochi.



El tema de este año es ‘Conmoción global: ser humano, valores y Estado’.



Representantes de casi 50 países, entre ellos Reino Unido, China, EEUU, Turquía y Japón, participan en diferentes paneles. (Sputnik)