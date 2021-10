Presidente de México López Obrador afirma que la UNAM se «derechizó»

Ciudad de México, 23 oct (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se derechizó.



La principal casa de estudios superiores del país «se ha derechizado, como sucedió en los últimos tiempos», y todas las instituciones de educación superior «fueron sometidas al pensamiento neoliberal», dijo.



El gobernante declaró que en el mayor centro académico del país «se requiere una sacudida, es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias».



Según López Obrador, la crítica a las políticas económicas aplicadas en el lapso que va de 1982 a 2018, sobre todo durante el mandato del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), «no surgió de la UNAM, por todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, el más grande en la historia de México».



Lamentó además «que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante» en el cuestionamiento a esas medidas que limitaron el papel del Estado en la economía, entre otras.



Indicó que, al contrario, «muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización, Salinas los cooptó a casi todos».



López Obrador calificó a Salinas de Gortari, de 73 años –quien se doctoró en EEUU por la Universidad de Harvard–, como «jefe de la mafia del poder y «padre de la desigualdad».



«No todos son así, pero nos cuesta mucho trabajo, yo quisiera que hubiese mas economistas, más abogados de la UNAM en el Gobierno, pero no hay; se perdió la emoción social, hay que polemizar también sobre esto», puntualizó.



Las expresiones del mandatario generaron reacciones de académicos y líderes políticos egresados la universidad estatal, que se manifiestan en defensa de la institución, el centro de educación superior más grande de América Latina, donde estudian unos 300.000 alumnos.



López Obrador ingresó a estudiar Ciencias Políticas en la UNAM en 1973 a los 20 años, y allí se graduó como licenciado en 1987, a los 34 años.



La UNAM adoptó ese nombre en 1910, pero sus raíces se remontan a 1551 cuando se expidió la cédula de creación de la Real y Pontificia Universidad de México. (Sputnik)