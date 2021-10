Presidente de México pide a OMS que acelere autorización de vacunas contra covid-19

Ciudad de México, 22 oct (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que envió una carta al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom solicitando que acelere la aprobación de la vacunas Sputnik V y CanSino Bio contra el covid-19.



«Ya envié la carta, la recibieron y vamos a esperar la respuesta formal, es el trabajo de ellos. Es increíble de que se esté aplicando una vacuna, dos o tres, masivamente, por millones de dosis, y que no tengan un reconocimiento, porque no están en fase de prueba», dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.



López Obrador refirió que para la próxima reapertura de la frontera norte, a partir del 8 de noviembre, el Gobierno de EEUU solo permitirá los viajes a personas vacunadas con alguno de los biológicos contra el covid-19 autorizados por la OMS, mientras la vacuna rusa y la china, que aplican las autoridades mexicanas, están en proceso de autorización.



Tedros dijo el jueves, en una conferencia de prensa sobre el avance de la pandemia en el mundo, que desconocía las declaraciones del presidente de México, a quien le solicitó enviar a sus expertos a discutir sobre procesos de autorización de vacunas.



El gobernante mexicano preguntó este viernes: «¿cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro , o no otorgarlo?»



Agregó que «la gente necesita tener el certificado, porque muchos trabajan y tienen que ir a EEUU. Si en EEUU dicen que solo van a poder ingresar quienes se hayan vacunado con vacunas autorizadas por la OMS y lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas que porque no le han mandado todo el expediente».



Recomendó a la OMS hacer una denuncia pública contra alguna farmacéutica o algún país, si un biológico se está aplicando sin su autorización: «No lo han hecho, ¿por qué se quedan callados?», interrogó.



El director general de la OMS respondió a una pregunta sobre la queja del mandatario latinoamericano: «Es la primera vez que oigo que tiene preocupaciones (López Obrador). Si están interesados, pueden enviar expertos para ver cómo lo hacemos».



Ante el pedido de evitar criterios políticos o ideológicos hecha por el presidente mexicano, Tedros agregó que «siempre usamos la ciencia y los datos. Se lo quiero asegurar a su excelencia (por López Obrador).»



El martes 12 de octubre la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan dijo que a la Agencia Sputnik que el organismo podría autorizar el uso de la vacuna rusa antes de finales del año en curso, si se firman los documentos legales necesarios en los próximos días.



«Hay algunos documentos legales que deben ser firmados por ambas partes, antes de que el proceso continúe», dijo la funcionaria de la OMS sobre Sputnik V. (Sputnik)