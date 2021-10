Rusia no debería temer la eventual adhesión de Ucrania a la OTAN, dice Stoltenberg

Bruselas, 22 oct (Sputnik).- Rusia no debe tener miedo de que Ucrania se una a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), puesto que es una alianza defensiva, dijo este viernes el secretario general del bloque, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa después de una reunión de dos días de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas.



«No hay ninguna razón para que Rusia tema o tenga derecho a vetar o impedir que un estado soberano se adhiera a la Alianza», dijo Stoltenberg al subrayar que la expansión de la OTAN en las últimas décadas sólo «ha traído paz y estabilidad a toda Europa».



El secretario agregó que a OTAN es «una alianza defensiva» y que la decisión sobre la adhesión al bloque solo la puede tomar Ucrania como un estado soberano y los 30 países miembros presentes, refiriéndose a las palabras del presidente ruso Vladímir Putin de que el secretario de Defensa de Estados Unidos abre la puerta a la OTAN para Ucrania, al llegar a Kiev.



La víspera, el vicecanciller ruso Andréi Rudenko afirmó en una entrevista con Sputnik que la adhesión de Ucrania a la OTAN sería una decisión peligrosa y obligaría a Moscú a reaccionar.



El martes pasado, el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, al comentar la eventual entrada de Ucrania en la alianza, declaró que los países aliados no tienen derecho a vetarla y que Washington apoya a Kiev en sus aspiraciones.



Por su parte, Rudenko indicó que no es la primera vez que los Estados miembros de la Alianza mencionan esta posibilidad y subrayó que corresponde al enfoque reflejado en los documentos constitutivos. (Sputnik)