Bandas de Haití presionan renuncia de primer ministro Ariel Henry

Puerto Príncipe, 27 oct (Sputnik).- El líder de la federación G-9 y Aliados, Jimmy Cherizier, conocido como Barbacue, condicionó la normal distribución de los combustibles a la renuncia del primer ministro haitiano, Ariel Henry, en una rueda de prensa.



«Ariel Henry dimite a las 08:00 y a las 08:05 se desbloquearán las áreas para que los camiones se llenen de combustible», aseguró el martes en conferencia de prensa el expolicía, que se considera como un revolucionario armado.



Las bandas de Barbacue obligaron al titular a huir en medio de un fuego intenso de la zona de Pont Rouge en Puerto Príncipe, donde el jefe de Gobierno rendiría tributo al padre de la independencia Jean Jacques Dessalines el pasado 17 de octubre.



Ahora sobre Barbacue pesa una orden de arresto, sin embargo el poderoso pandillero amenaza con continuar bloqueando las extensas áreas bajo su control en la capital.



«Deben aceptar sacrificios para encontrar una solución a este país que está en el fondo del abismo», dijo el líder de la coalición a quien varios sectores relacionaron durante años con el presidente asesinado Jovenel Moïse (2017-2021), y no pierde oportunidad para reclamar justicia por el magnicidio.



Mientras las bandas armadas pujan abiertamente por acceder al poder, la crisis de combustible amenaza todos los sectores del país, y es especialmente implacable con el sanitario, amenazado con el cierre de varios centros de salud si no logran el abastecimiento de carburantes.



Naciones Unidas alertó que al menos 300 niños, 45 embarazadas y 70 pacientes críticos podrían dejar de recibir atención pues dos grandes hospitales de la capital se encuentran al borde del colapso.



Además de los nosocomios, las instituciones productoras de oxígeno, el Centro Nacional de Ambulancias, las empresas telefónicas y de potabilización de agua dieron el grito de alarma pues sus bajas reservas le impiden funcionar.



«Los hospitales de Haití están comenzando a cerrar sus puertas. Las comunicaciones ya están suspendidas en algunas áreas. Miles de vidas humanas corren peligro debido a la escasez de combustible, criticó en Twitter la activista de derechos humanos y cofundadora de la plataforma feminista Neges Mawon, Pascale Solages.



Henry aún no se pronunció sobre la grave situación del país, aunque en medio de la crisis sustituyó al director policial y reclamó a las fuerzas del orden el restablecimiento del clima de paz. (Sputnik)