Colombia advierte que sigue suspendido comercio de carga con Venezuela por el noreste

Bogotá, 27 oct (Sputnik).- La autoridad migratoria colombiana advirtió el martes que el comercio terrestre de carga con Venezuela aún no está habilitado por el puente internacional Simón Bolívar, que conecta las ciudades colombianas de Cúcuta y Villa del Rosario (noreste) con las venezolanas San Antonio y San Cristóbal, luego que las autoridades de Venezuela anunciaron más temprano que restablecían el paso peatonal por esa vía.



«Tratándose del comercio binacional terrestre de carga, trabajamos en los protocolos para restablecer esa operación, quiere decir que en este momento todavía no es posible movilizar carga por Norte de Santander (nordeste) como sí es posible hacerlo por La Guajira (norte)», dijo el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, a través de un video difundido por su despacho.



El funcionario agregó que «no está permitido el paso de vehículos en esta zona como tampoco está permitido el paso de buses que transportan personas».



La habilitación del paso peatonal sin restricciones por el puente Simón Bolívar (excepto por la presentación del documento de identidad y un carné de vacunación contra el covid-19) fue anunciada y puesta en práctica más temprano por las autoridades locales de Venezuela.



Al respecto, Espinosa recordó que Colombia tiene su frontera abierta con Venezuela desde el pasado 2 de junio, tras mantenerla cerrada debido a la pandemia por covid-19 por cerca de catorce meses, tiempo durante el cual mantuvo los pasos humanitarios habilitados.



En la actualidad, «todas las personas, colombianos y venezolanos, pueden entrar y salir hacia Venezuela en un horario que va de las seis de la mañana a las cinco de la tarde bajo un sistema de pico y documento», dijo Espinosa.



«Quiere decir que los venezolanos podrán salir en fecha par cuando su documento termine en par, y podrán salir de Venezuela e ingresar a Colombia en días impares cuando su documento termine en un número impar, entre las seis de la mañana y las cinco de la tarde. Los colombianos no están sujetos a esa restricción», explicó.



El pasado 6 de octubre las autoridades venezolanas retiraron varios contenedores que bloqueaban la circulación por los puentes fronterizos Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander, en la ciudad de Ureña, en Táchira.



El Gobierno venezolano colocó estos contenedores en febrero del 2019 para evitar la entrada desde Colombia de lo que calificó como una presunta ayuda humanitaria por parte de la oposición que lidera el exdiputado Juan Guaidó, al considerar que ese sector buscaba generar una intervención a este país caribeño.



El 23 de febrero de 2019 el presidente venezolano, Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas con Colombia, luego de que ese país junto al Gobierno de Estados Unidos apoyó a Guaidó en su intento de ingresar al país la presunta ayuda humanitaria. (Sputnik)(Sputnik)