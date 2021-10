Horarios y puestos de vacunación para adolescentes habilitados hasta el 31 de octubre

San José, 26 Oct (Elpaís.cr).- La doctora Diana Paniagua Hidalgo, de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), informó que según estimaciones institucionales al 18 de octubre 188 427 adolescentes tenían pendiente iniciar su esquema de vacunación.

“En todo el país y de acuerdo con la disponibilidad los equipos vacunadores recibirán a los adolescentes y les aplicarán la primera dosis de la vacuna contra covid-19 de Pfizer, los menores deben asistir acompañados de un adulto, además deben presentar un documento de identificación. La meta es que en máximo cuatro semanas todos los adolescentes tengan aplicada al menos la primera dosis”, expresó Paniagua.

La funcionaria también indicó que el esquema de vacunación aprobado para las personas de 12 a 17 años es de tres semanas después de la primera dosis.

Horarios y puntos de vacunación habilitados hasta el 31 de octubre, 2021:

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

PAQUERA. SEDE DE ÁREA DE SALUD DE LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:30 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 2:30 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

SAN RAFAEL DE PUNTARENAS. SEDE DE AREA DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A.M / 2:30 P.M VIERNES DE 8:00 A 2:00 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

CHACARITA. SEDE DE ÁREA Y DE LUNES A MIÉRCOLES DE CASA EN CASA POR DIFERENTES SECTORES DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A.M / 3:00 P.M / VIERNES DE 8:00 A 2:00 P.M SEDE DE ÁREA. SÁBADO DE 8:00 AM A 3:00PM.

ESPARZA. SALÓN COMUNAL DE MARAÑONAL LUNES A JUEVES 8: 00 AM. A 3:30 P.M. / VIERNES 8 A.M. A LAS 6:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

CÓBANO. SEDE DE AREA DE LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 7:00 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

MONTES DE ORO. SEDE DE AREA LUNES A VIERNES DE 7: 30 AM A 6 PM. SEDE DE ÁREA SÁBADO 30 DE OCTUBRE DE 9 AM A 1 PM

QUEPOS. IGLESIA CATÓLICA DE QUEPOS CENTRO Y ENTRADA PRINCIPAL DE HOSPITAL MAX TERÁN VALS DE LUNES A JUEVES DE 8 A 2PM Y VIERNES DE 8 A 1PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

CHOMES-MONTEVERDE. SEDE DE AREA CHOMES: EN CLINICA DE CHOMES Y PUESTOS DE VACUNACION MOVIL EN DIFERENTES COMUNIDADES Y SEDE MONTEVERDE EN CLIICA DE MONTEVERDE DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A.M / 3:00 P.M VIERNES DE 8:30 A 2:00 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

OROTINA – SAN MATEO. SALÓN PARROQUIAL, SALÓN COMUNAL, SAN MATEO (LABRADOR), EMPRESA EL COLONO. LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:00 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

BARRANCA.SEDE DE AREA LUNES A JUEVES 8:00 AM A 3 PM; VIERNES 8:00 AM A 2 PM.NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

PARRITA. SEDE DE AREA DE LUNES A JUEVES DE 7:30 A.M A 3:00 P.M VIERNES DE 7:30 A 2:00 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

GARABITO. MULTIUSOS JACO 2DAS, MULTIUSOS QUEBRADA GANADO (SOLO MARTES), EBAIS TARCOLES, SEDE AREA (PIMERAS DOSIS) MULTIUSOS JACO 8:00AM A 3:30PM, VIERNES 8:00AM A 2:00, MULTIUSOS JACO (SOLO MARTES 9:00AM A 2:30PM)EBAIS TARCOLES 9:00 A 2:00PM LUNES A VIERNES. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA.CONSULTA EXTERNA LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:00 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 2:00 PM.CONSULTA EXTERNA SÁBADO Y DOMINGO 8 AM / 8 PM.

HOSPITAL MAX TERAN VALLS. INYECTABLES DE LA CONSULTA ESPECIALIZADA DEL HMTV LUNES A JUEVES 8 AM A 3 PM. VIERNES 8 AM A 3 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

REGIÓN CENTRAL SUR

ACOSTA. VISITA A LAS COMUNIDADES, CLÍNICA SEDE Y EBAIS 8:30AM-3:00PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

ALAJUELITA. SANTUARIO NACIONAL SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS 8 AM A 5 PM SANTUARIO NACIONAL SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS SÁBADO Y DOMINGO DE 9 AM A 5 PM. CLÍNICA DE ALAJUELITA 5 PM A 8 PM

ASERRI. PRIMERAS DOSIS. CLÍNICA DE ASERRÍ LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 3:00 PM. EBAIS SAN GABRIELLUNES DE 8:00 A 1:00 PM. EBAIS MONTERREY MIÉRCOLES DE 8:00 A 1:00 PM. EBAIS EL ROSARIO JUEVES DE 8:00 A 1:00 PM. SEGUNDAS DOSIS CLÍNICA DE ASERRÍ LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 3:00 PM. EBAIS SAN JUAN, SALITRILLOS, SANTA TERESITA LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 1:00 PM. EBAIS SAN GABRIEL VIERNES DE 8:00 A 1:00 PM EBAIS MONTERREY MARTES DE 8:00 A 1:00 PM. EBAIS EL ROSARIO JUEVES DE 8:00 A 1:00 PM.

CARTAGO. COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO (SEGUNDAS DOSIS ADULTOS 18-57 AÑOS O PRIMERAS DE EMBARAZADAS O MAYORES DE 58 PENDIENTES) LUNES 25 A JUEVES 28 DE 8:30 AM A 3:30 PM. VIERNES 29 DE 8:30 AM A 2:30 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.PALACIO MUNICIPAL DE CARTAGO. (PRIMERAS DOSIS O SEGUNDAS DOSIS AZ-AZ. ADULTOS 18-57 AÑOS)LUNES 25 A JUEVES 28 DE 8:30 AM A 3:30 PM. VIERNES 29 DE 8:30 AM A 2:30 P.M. INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE CARTAGO (PRIMERAS DOSIS O SEGUNDAS DOSIS AZ-AZADULTOS 18-57 AÑOS) LUNES 25 A JUEVES 28 DE 8 AM A 3:30 PM. VIERNES 29 DE 8 AM A 2:30 P.M. SEDE UNIVERSIDAD SANTA LUCÍA DE CARTAGO. (PRIMERAS DOSIS ADULTOS 18-57 AÑOS) LUNES 25 A VIERNES 29 DE 8 AM A 7:00 PM. PUESTO DE VACUNACIÓN MÓVIL POR DIFERENTES COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE CARTAGO (PRIMERAS DOSIS) 8 AM A 4 PM. MARTES 26 Y MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE. ESTADIO FELLO MEZA DE CARTAGO (PRIMERAS DOSIS PARA ADOLESCENTES 12-17 AÑOS) 8:30 AM A 3 PM. LUNES 25 A VIERNES 29 DE OCTUBRE

CARMEN-MONTES DE OCA. VACUNATORIO UCR 8AM – 3PM (LUNES A JUEVES) 8AM A 2PM (VIERNES). NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. VISITA COMERCIOS DEL AREA 8AM – 3PM (LUNES A JUEVES) 8AM A 2PM (VIERNES)

CORONADO. CENTRO DE VACUNACIÓN, UBICADO EN EL PARQUEO NORESTE DE LA CLINICA. ORDINARIO: LUNES A VIERNES DE 07:00AM A 5:00PM. CENTRO DE VACUNACIÓN, UBICADO EN EL PARQUEO NORESTE DE LA CLINICA. SÁBADO: DE 7:00 AM A 5:00 PM

CORRALILLO. PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS MARTES: FRAILES,SAN CRISTOBAL NORTE, LLANO LOS ANGELES, SAN JUAN SUR,SAN JUAN NORTE, MIERCOLES SAN JUAN SUR, SAN JUAN NORTE, FRAILES Y,CORRALILLO,JUEVES SAN JUAN SUR, FRAILES,CROSTO REY,LLANO LOS ANGELES, VIERNES CORRALILLO,SANTA ELENA,FRAILES,CRISTO REY 8:30 AM A 2:30 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

CURRIDABAT. SEDE UACA 8AM-6PM. ESCENARIO LABORAL 8AM-1PM. BARRIDOS EN LA COMUNIDAD 8AM-1PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

DESAMPARADOS 1. LOBBY DEL CDMFD – MULTICENTRO L A J 8AM – 3PM Y V 8AM -2PM L A J 8:30AM – 2:30AM Y V: 8:30AM -1:30PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

DESAMPARADOS 2. MALL ZONA CENTRO (SAN RAFAEL ABAJO) LUNES A JUEVES 8AM – 3PM / VIERNES 8AM – 2PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS (SAN MIGUEL) LUNES A JUEVES 8AM – 3PM / VIERNES 8AM – 2PM

DESAMPARADOS 3. COMUNAL DOS CERCAS COMUNAL GUATUSO. COMUNAL LINDA VISTA COMUNAL RÍO AZUL COMUNAL FÁTIMA-AULAS PARROQUIALES IGLESIA CATÓLICA LOS GUIDOS 8AM A 3PM DE LUNES A JUEVES Y LOS VIERNES HASTA LAS 2PM SÁBADO: VACUNACIÓN MÓVIL DOMINGO: VACUNACIÓN MÓVIL 8 AM A 3 PM.

EL GUARCO. MALL PASEO METROPOLI/ EMPALME 8AM A 4PM L-J// VIERNES 8AM A 3PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

ESCAZU. MULTIPLAZA ESCAZÚ LUNES 10:00AM-3:00PM. MARTES A JUEVES 8:30AM-2:00PM. VIERNES 8:30AM-1:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

GOICOECHEA 1 TRES SEDES DE EBAIS L-J: 8:00 A.M. – 3:00 P.M. V: 8:00 – 2:00 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

GOICOECHEA 2. WALMART GUADALUPE LUNES A JUEVES 8AM A 3PM Y VIERNES DE 8AM A 2PM.. WALMART GUADALUPE (DOMINGO) 8AM A 3PM. SALA A LUNES A JUEVES 8AM A 3PM Y VIERNES DE 8AM A 2PM.

HATILLO. CIUDAD DE DIOS. MARTES A JUEVES 8AM A 3PM VIERNES DE 8AM A 2PM. SABADO: AUDITORIO 8AM A 2PM

LA UNION AUDITORIO DE LA IGLESIA DE TRES RÍOS LUNES A VIERNES DE 8 A 3 P.M. VISITA A COMERCIOS Y COMUNIDADES LUNES A VIERNES DE 8 A 2 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

LOS SANTOS LUNES A VIERNES: (MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE LEON CORTES, SEDE AREA DE SALUD SAN MARCOS DE TARRAZU, GIMNASIO MUNICIPAL DE DOTA). (II DOSIS PROGRAMADAS) LUNES A VIERNES DE 8AM A 2PM. SÁBADO: SEDE DEL AREA DE SALUD SAN MARCOS DE TARRAZÚ. (I DOSIS PROGRAMADAS) 8AM A 4PM.

MATA REDONDA HOSPITAL. CLINICA MORENO CAÑAS 8 AM A 3 PM (L-J) Y 8AM A 2PM (V) Y PARQUE CENTRAL 9 AM A 3PM (L-J) Y DE 9AM A 2PM VIERNES. SABADO PARQUE CENTRAL 8AM A 2PM.

MORA. CTP PALMICHAL, SALÓN COMUNAL TABARCIA Y GUAYAB. LUNES, MARTES Y MIERCOLES 8:00AM A 12:00 MD (1 DÍA POR LUGAR). NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA GIMNASIO MUNICIPAL CIUDAD COLÓN,JUEVES Y VIERNES 8:00AM A 12:00MD. SEDE DE AREA DE SALUD LUNES A JUEVES 8 A 4 SEDE DE AREA DE SALUD VIERNES 8 A 3 PM

MORAVIA. VACUNATORIO LINCOLN PLAZA LUNES A VIERNES DE 8 AMA 6:30 PM. VACUNACIÓN EN LA COMUNIDAD ASTRA-ZENECA LUNES A VIERNES DE 8 AM A 2 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

OREAMUNO. SEDE DE EBAIS ( CAMINO AL ALTO). SEDE ADMINISTRATIVA ( COSTADO OESTE DEL PARQUE) LUNES A JUEVES 8 A 3PM. VIERNES DE 8 A 2PM. SEDE DE EBAIS ( CAMINO AL ALTO) SÁBADO 8 A 12 MEDIO DÍA.

PARAISO. MUNICIPALIDAD PARAISO 8 AM – 3 PM. LICEO DE PARAÍSO, CTP OROSI, COLEGIO CERVANTES, SALÓN COMUNAL DE SANTIAGO, COLEGIO SANTA LUCIA Y COLEGIO CACHI. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

PAVAS. CLÍNICA DE PAVAS, SEDE DE RINCÓN GRANDE DE PAVAS, ADIPA Y VACUNATORIO MÓVIL PARA VISITAR COMUNIDADES, EMPRESAS Y COMERCIOS DE LA COMUNIDAD. 8:00 AM A 2:30 PM DE LUNES A JUEVES Y VIERNES HASTA LA 1;30 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

PURISCAL. L-V GIMNASIO LICEO DE PURISCAL HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 8 AM A 3 PM Y VIERNES 8 AM A 2 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.MARTES EBAIS TURRUBARES. MIERCOLES EBAIS LA GLORI Y JUEVES EBAIS SALITRALES.

SAN FRANCISCO SAN ANTONIO. UNIVERSIDAD DE SAN JOSÉ, SAN FRANCISCO DE DOS RÍOS LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 4:00 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 3:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

SAN JUAN SAN DIEGO CONCEPCION. TERRAMALL 8:00 A.M. A 3:00 P.M. LUNES A JUEVES Y VIERNES 8:00 A.M. A 2:00 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

SAN SEBASTIAN PASO ANCHO EBAIS COLONIA KENNEDY -EBAIS PASO ANCHO 8:00 AM A 3:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

SANTA ANA. CENTRO COMERCIAL TERRAZAS 8.30 AM A 3.30 PM. DIFERENTES COMERCIOS9.00 AM A 2.00 PM. ENTRADA PRINCIPAL DEL PARQUE SANTA ANA 9.00 AM A 2.00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

TURRIALBA. LA JORNADA DE VACUNACIÓN SE EFECTUARA EN LOS 13 EBAIS PERIFÉRICOS DEL ÁREA DEL ÁREA DE SALUD TURRIALBA – JIMENEZ Y EN MODALIDAD EXTRAMUROS EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA(CONCENTRACIÓN DE LOS EBAIS DEL CENTRO) , PARA LA OTRA SEMANA SE PLANEA VACUNACIÓN CON PFIZER EN LA ZONA INDÍGENA GRANO DE ORO CHIRRIPO EN LA COMUNIDAD DE ALTO PACUARE PARA APLICAR PRIMERAS DOSIS A MENORES DE 18 AÑOS .8 AM A 3:30 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

ZAPOTE CATEDRAL. C.C. PLAZA CASTILLO 8AM A 3PM. CEDESO SÁBADO 8AM A 5PM. PALÍ ZAPOTE CENTRO 8AM A 3PM. SHOPPERS SÁBADO 9AM A 5PM. CLUB DE LEONES 8AM A 3PM. PALÍ ZAPOTE CENTRO 8AM A 3PM Y CORREOS DE C.R 8AM A 2PM.

HOSPITAL WILLIAM ALLEN. VACUNATORIO EPIDEMIOLOGIA 8AM A 4PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

HOSPITAL CALDERÓN GUARDIA. UIA: L A J: 7 AM A 3 PM , VIERNES: 7 AM A 2 PM Y SÁBADO: 7 AM A 2 PM PARA: PRIMERAS DOSIS ASTRAZENECA 18 A 57 AÑOS. SEGUNDAS DOSIS DE PFIZER DE PERSONAS Q SE COLOCARON LA PRIMERA DOSIS EN EL HOSPITAL. DE ACUERDO A LA FECHA DE LA TARJETA DE VACUNAS, SÓLO QUIENES SE COLOCARON LAS DOSIS EN EL HOSPITAL.-ADELANTO DE SEGUNDAS DOSIS DE ASTRAZENECA DE ACUERDO A CRONOGRAMA INSTITUCIONAL, SOLAMENTE DE PERSONAS Q SE COLOCARON PRIMERAS DOSIS EN EL HOSPITAL. NO SE VACUNARÁN MENORES DE EDAD.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS PARA LA POBLACIÓN MAYOR DE EDAD. DE LUNES A JUEVES, DE 7:00AM A 3:00PM. Y VIERNES, DE 7:00AM A 2:00PM. NO SE VACUNARÁN MENORES

REGIÓN CHOROTEGA

HOJANCHA. ANTIGUO CENCI-NAI HOJANCHA :PRIMERAS DOSIS DE 12 AÑOS Y MÁS Y SEGUNDA DOSIS.(DE LUNES A VIERNES) MONTE ROMO:LUNES 25 DE OCTUBRE HUACAS: MARTES 26 DE OCTUBRE SANTA MARTA: MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DE LUNES-MIERCOLES 8AM-3:30PM JUEVES DE 8AM-6.30PM. VIERNES DE 8AM-5:30PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

LA CRUZ. SEDE VACUNATORIO 8 AM / 8PM . SEDE VACUNATORIO SEDE SÁBADO Y DOMINGO 8 AM /4 PM. EBAIS DESCONCENTRADOS 8AM / 4PM PVP SÁBADO Y DOMINGO 8AM /4PM

NICOYA. LUNES A VIERNES CAPILLA DE VELACIÓN 8:00 AM -3:30 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. MARTES 26-10-21 CERVECERÍA COSTA RICA 7:30 AM -3:00 PM. JUEVES 28-10-21 HOTEL LA LUNA , TEMPLO LA PAZ 8:00 AM -3:30 PM. VIERNES 29-10-21 ESCUELA ACADEMIA DEL MAR 8:00 AM – 2.30 PM

NANDAYURE. SEDE LUNES A JUEVES DE 8:30AM A 3:45PM VIERNES DE 8:30AM A 2:45PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. PSR PUEBLO NUEVO, JABILLA Y OTRAS LOCALIDADES. MARTES Y MIÉRCOLES DE 9:00AM A 3:45PM VIERNES DE 9:00AM A 2:45PM. PSR COYOTE, JABILLOS, Y OTRAS LOCALIDADES. MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9:00AM A 3:45PM VIERNES DE 9:00AM A 2:45PM. PSR SAN PABLO JUEVES DE 830AM A 3:45PM VIERNES DE 9:00AM A 2:45PM. PSR LOS ANGELES, BELLA VISTA, OTRAS LOCALIDADES. (PORVENIR).MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9:00AM A 3:45PM.PSR SAN PEDRO. OTRAS LOCALIDADES.(PORVENIR) . JUEVES DE 9:00AM A 3:45PM .

CARRILLO. 25-10-2021 SALON COMUNAL FILADELFIA 26-10-2021 IGLESIA CATOLICA PLAYA PANAMA 27-10-2021 IGLESIA CATOLICA SARDINAL 28-10-2021 IGLESIA CATOLICA PASO TEMPISQUE29-10-2021 IGLESIA CATOLICA BELEN 25-10-2021 800AM-400PM FILADELFIA 26-10-2021 800AM-300PM PLAYA PANAMA 27-10-2021 800AM-400PM SARDINAL 28-10-2021 800AM-400PM PASO TEMPISQUE 29-10-2021 800AM-200PM BELEN. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

JICARAL-ISLAS. SE ESTARA VISITANDO CASA POR CASA. VACUNATORIO SEDE DE 8AM A 7PM VACUNATORIO SEDE SÁBADO DE 8 8.M. A 5 P.M.

BAGACES. EBAIS DE FORTUNA 7 AM A 4 PM CLÍNICA DE BAGACESSÁBADO 8 AM A 7 PM CLINICA DE BAGACES Y EBAIS DE GUAYABO.

CAÑAS OFICINA ATAP/VISITAS DOMICILIAR LA J:8:00 AM A 3:00 PM V: 8:00 AM A 2:00 PM. MUNICIPALIDAD SEDE EBAIS CONCENTRADOS. SÁBADO 2:00 PM A 9:00 PM. MUNICIPALIDAD SEDE EBAIS CONCENTRADOS VIERNES 3:00 PM A 8:00 PM

LIBERIA L A J 8AM A 3 PM, VIERNES HASTA 2PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. LICEO NOCTURNO L A J 8AM A 3 PM, VIERNES HASTA 2PM. CASA CURAL LIBERIA CENTRO LA J 8AM A 3 PM, VIERNES HASTA 2PM

ABANGARES. AUDITORIO DE LA CLÍNICA DE LUNES A JUEVES DE 7:30AM A 4 PM, VIERNES DE 7:30 AM A 3 PM. LUNES DE 4 PM A 7 PM. VIERNES DE 3 PM A 7 PM. AUDITORIO DE LA CLÍNICA SÁBADO DE 10AM A 5 PM

COLORADO. VACUNATORIO: AREA DE SALUD COLORADO LUNES A JUEVES: 8AM A 3:30 PM VIERNES: 7AM A 2:30 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

TILARAN. EBAIS NORTE Y SUR 25-10-21 SALON SANTA TERESITA, DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE. L-M- DE 8AM A 7PM / K-J DE 8AM A 4PM Y V DE 8AM A 3PM. SALÓN SANTA TERESITA SÁBADO 2PM A 7PM. EBAIS ARENAL 25-10-21 ARENAL -26-10-21 ARENAL – 27-10-21 RIO PIEDRAS -28-10-21 ARENAL , 29-10-21 ARENAL L-K-M-J- DE 8AM A 4PM Y V DE 8AM A 3PM. EBAIS TIERRAS MORENAS 25-10-21 LOS ANGELES -26-10-21 LIBANO – 27-10-21 TIERRAS MORENAS- 28-10-21 PARCELAS QDA AZUL-29-10-21 SOLANIA L-K-M-J DE 8AM A 4PM Y V DE 8AM A 3PM. EBAIS TRONADORA 25-10-21 TRONADORA – 26-10-21 VIEJO ARENAL Y RIO CHIQUITO-27-10-21 TRONADORA – 28-10-21 EL SILENCIO – 29-10-21 TRONADORA L-K-M-J DE 8AM A 4PM Y V DE 8AM A 3PM BARRIDO CASA A CASA TRONADORA. DOMINGO 31 DE 8AM A 7PMLA UNION 25-10-21 CABECERAS-26-10-21 CABECERAS-27-10-21 QUEBRADA GDE-28-10-21 SAN MIGUEL 29-10-21 VISITA DOMICILIAR L-K-M-J DE 8AM A 4PM Y V DE 8AM A 3PM.

SANTA CRUZ TRIBUNALES DE JUSTICIA LUNES DE 8:00 AM A 2:00PM. PUESTO DE SALUD EN LAGUNILLA MARTES DE 8:30 AM A 2:30 PM. VENADO DE CUAJINIQUIL MARTES DE 9:00 AM A 2:30 PM. MELIA CONCHAL MARTES DE 9:00 AM A 3:00 PM. HACIENDA PINILLA MIERCOLES DE 9:00 AM A 3:00PM. OSTIONAL DE CUAJINIQUIL MIERCOLES DE 9:00 AM A 3:00PM CLINICA DE CARTAGENA MIERCOLES DE 8:00 AM A 3:00PM. CLINICA DE SANTA BARBARA MIERCOLES DE 8:00 AM A 3:00PM. PUESTO DE SALUD DE ORTEGA MIERCOLES DE 9:00 AM A 3:00PM . MARBELLA DE CUAJINIQUIL JUEVES DE 9:00 A 3:00 PM. SALON COMUNAL DE VILLARREAL JUEVES DE 9:00 A 3:00 PM. SEDE DE AREA LUNES Y MIERCOLES 4:00 PM A 9:00PM Y VIERNES DE 3:00 PM A 10:00 PM. SEDE DE AREA SÁBADO 10:00 AM A 6:00 PM

UPALA UPALA MERCADO/DELICIAS/SANTA CLARA/CUATRO BOCAS/ BUENOS AIRES/JOMUZA/COLONIA PUNATERENAS/AGUAS CLARAS/MEXICO/SAN LUIS DOS RIOS/SAN JOSE UPALA/MORENO CAÑAS/CANALETE/BRASILIA/BIJAGUA/LA VICTORIA/PROGRESO BIRMANIA/ SAN ISIDRO YOLILLAL/VILLA NUEVA/SAN JORGE/PARAISO 8: AM A 4:00PM UPALA MERCADO-MAXI PALI SÁBADO Y DOMINGO 8:00AM A 4:00PM

HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO. AUDITORIO DEL HEBB 8:00AM A 4:00PM

HOSPITAL LA ANEXIÓN CONSULTORIO 12 ( CONSULTA EXTERNA) 7AM- 4PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

HOSPITAL DE UPALA. TOLDO VACUNACIÒN ENTRADA DEL HOSPITAL 7AM A 4PM SÁBADO Y DOMINGO 7:00AM A 2:00PM SE EXTENDERÁ DEPENDIENDO DE LA AFLUENCIA DE PERSONAS.

REGIÓN HUETAR NORTE

AGUAS ZARCAS.VACUNACION CLINICA DE AGUAS ZARCAS, EBAIS DE SAN MIGUEL, EBAIS LOS CHILES, EBAIS RIO CUARTO, EBAIS VENECIA Y EBAIS DE ALTAMIRITA, BARRIDO EN COMUNIDADES CASA A CAA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS EBAIS. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 7 PM SABADO CLINICA AGUAS ZARCAS Y MOVIL VACUNACIÓN DE 7 AM A 8 PM.

CIUDAD QUESADA. AUTO VAC EN EL AREA DE SALUD DE CIUDAD QUESADA, EBAIS VARIOS Y BARRIDOS LOCALIDADES CASA POR CASA. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 4 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

FLORENCIA.SE MANTIENE VACUNACIÓN EN CENTRO FORMACION DE FLORENCIA, RECORRIDO CASA POR CASA EN LA LA TIGRA, FLORENCIA,SANTA CLARA, EBAIS SAN FRANCISCO. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 4 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

GUATUSO. SE MANTIENE VACUNACION EN CLÍNICA SAN RAFAEL, EBAIS KATIRA, PUESTO DE SALUD RIO CELESTE, TIALES, EBAIS BUENA VISTA, SE REALIZA VISITA CASA POR CASA EN LOCALIDADES. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 4 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

LA FORTUNA. CLINICA DE FORTUNA, SEDE DEL AREA DE FORTUNA Y EBAIS DE CADA LOCALIDAD, RECORRIDO CASA EN LOS ANGELES, FORTUNA Y MONTERREY. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 4 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

LOS CHILES. SEDE MEDIO QUESO,LOS CHILES I Y II,EL PARQUE, PAVÓN BARRIDO TODA LA SEMANA DE 9 AM A 6 PM),LOS LIRIOS,COQUITAL Y BARRIDO CASA POR CASA. VACUNACIÓN EN SEDES DE EBAIS LUNES A VIERNES DE 7 AM A 4 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

PITAL. EBAIS DE SAÍNO, EBAIS VERACRUZ, EBAIS SANTA RITA, SEDE DE CLINICA DE PITA VISITA CASA POR CASA EN CENTROS DE LOCALIDADES DE CADA EBAIS. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 7 PM SÁBADO CLÍNICA PITAL DE 8 AM A 4 PM

SANTA ROSA. SEDE DEL AREA DE SALUD, CLINICA SANTA ROSA., EBAIS BOCA ARENAL, EBAIS LOS SANTOS, EBAIS COOPEVEGA, EBAIS EL CONCHO, VISITA CASA A CASA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL AREA E SALUD. LUNES A VIERNES DE 7 AM A 4 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

HOSPITAL DE SAN CARLOS. VACUNACIÓN INTRAMUROS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS. EN EL VACUNATORIO SELECCIONADO SEGÚN TURNO. SEGÚN TURNO. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

HOSPITAL DE LOS CHILES.VACUNACIÓN INTRAMUROS EN LOS DIFERENTES SERVICIO Y EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS. EN VACUNATORIO SELECCIONADO SEGÚN TURNO. SEGÚN TURNO. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.

REGIÓN BRUNCA

BUENOS AIRES AUDITORIO SEDE CENTRAL DEL ASBA LUNES A JUEVES DE 7 AM A 3 PM / VIERNES DE 7 AM A 2 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. SALITRE LUNESA A VIERNES DE 7 AM A 1 PM. UJARRAS BARRIDO CASA A CASA. CABAGRA TRABAJO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON LOS ADOLESCENTES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE VACUNAS. SANTA MARTA, TERRABA, CURRÉ Y POTRERO GRANDE TRABAJO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ADOLESCENTES DE ACUERDO A DISPONBILIDAD DE VACUNAS. CHANGUEN, BORUCA, BIOLLEY TENTATIVO TRABAJO CON MIGRANTES EN COFEE DIVERSA JUEVES 28 Y VIERNES 29 VOLCÁN TRABAJO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ADOLESCENTES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE VACUNAS

BUENOS AIRES. CENTRO TRABAJO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ADOLESCENTES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE VACUNAS

CORREDORES. MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD NEILY LUNES A VIERNES DE 8:00 A :2:30 PM PLAZA DE LA MUJER PASO CANOAS.EBAIS FINCAS.EBAIS LA CUESTA.EBAIS LAUREL.EBAIS BELLA LUZ. COLEGIO DE NARANJO, BELLA LUZ . NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

OSA. PALMAR SUR (SALA SESIONES Y CASA A CASA) LUNES A JUEVES 8:30AM-6:00PM / VIERNES DE 8:30AM A 5:00PM. CIUDAD CORTES Y OJO DE AGUA (CASA DE LA CULTURA Y CASA A CASA). UVITA, IGLESIA EVANGELICA, CONTIGUO AL EBAIS Y CASA A CASA. CORONADO (EBAIS Y CASA A CASA). SIERPE (EBAIS Y CASA A CASA). DRAKE (EBAIS Y CASA A CASA). TINOCO(EBAIS Y CASA A CASA). PIEDRAS BLANCAS (EBAIS Y CASA A CASA). PALMAR NORTE( CASA A CASA). NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

PEREZ ZELEDÓN. SALÓN COMUNAL PALMARES LUNES A JUEVES 9 AM A 2 PM Y VIERNES 9 AM A 1 PM EBAIS VILLA LIGIA. SÁBADO DE 8 AM A 1 PM /EBAIS VILLA LIGIA. LUNES A VIERNES 9 AM A 6:30 PM. SALÓN COMUNAL CAJÓN LUNES Y MIÉRCOLES 9 AM A 2 PM SALÓN COMUNAL PEJIBAYE MARTES Y JUEVES 9 AM A 2 PM . EBAIS SAN PEDRO VIERNES 9 AM A 1 PM. EBAIS LOS ÁNGELES MARTES 9 AM A 2 PM. EBAIS SAN RAFAEL JUEVES 9 AM A 2 PM Y VIERNES 9 AM A 1 PM- POLIDEPORTIVO LUNES A JUEVES 9 AM A 2 PM Y VIERNES 9 AM A 1 PM . EBAIS DE RIVAS, EBAIS SAN ANDRÉS, SALÓN COMUNAL DE SAN RAMÓN SUR, EBAIS DE PAVONES, EBAIS DE BARÚ, EBAIS LA PALMA, SEDE INS SAN ISIDRO MARTES A JUEVES 9 AM A 2 PM.

GOLFITO. EBAIS ANDRÉS-ALAMEDAS (SEDE EBAIS ) EBAIS ALAMEDAS, LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES 8 AM A 3 PM MIERCOLES BARRIDO EN LA COMUNIDAD NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. EBAIS SAN MARTIN EBAIS) LUNES A VIERNES EBAIS SAN MARTIN (8AM A 3 PM. EBAIS RÍO CLARO (AUDITORIO) LUNES A VIERNES (8 AM A 3 PM) AUDITORIO. EBAIS VILLA BRICEÑO SEDE EBAIS LUNES A VIERNES (8 AM A 3 PM). EBAIS PUERTO JIMÉNEZ (PARQUEO) LUNES A VIERNES (8 AM A 3 PM). CV CAÑAZA LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES CAÑAZA MIERCOLES : PALO SECO Y BARRIDO COMUNAL. EBAIS LA PALMA (SEDE) LUNES A VIERNES SEDE SEDE EBAIS PALMA Y BARRIDO COMUNAL (8AM A 3 PM. EBAIS COMTE (SEDE) LUNES -EBAIS COMTE,MARTES PUEBLO NUEVO, MIERCOLES ZANCUDO, JUEVES RESERVA Y COLEGIO ALTO COMTE (9AM A 3 PM. COMTE RESERVA LUNES, MARTES, MIERCOLES Y VIERNES BARRIDO CASA A CASA

COTO BRUS. GIMNASIO SABALITO LUNES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM VIERNES DE 9:00AM A 2:00PM ESCUELAS EN HORARIO DE 8:30 A 12:00MD DE LUNES A VIERNES. IGLESIA CATOLICA SAN VITO, EBAIS AGUA BUENA, EBAIS LA LUCHA, EBAIS GUINEA, EBAIS SABANILLAS, EBAIS SANTA ELENA, TERRITORIO INDIGENA. SE VISITARAN LAS ESCUELAS DEL DISTRITO DE SAN VITO DURANTE LA SEMANA. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

CENTRAL NORTE

GRECIA MALL PLAZA GRECIA LUNES A JUEVES 8:30AM A 3:30PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. MALL PLAZA GRECIA VIERNES 8:30AM A 2:30PM

NARANJO. CASA CURAL IGLESIA CATOLICA LUNES A VIERNES 8:00AM A 3:00PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

PALMARES. EDIFICIO ANEXO LUNES 1:00 PM A 3:30 PM MARTES A JUEVES 7:30AM A 3:30 PM // VIERNES 7:30 AM A 2:30 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA MOVIL VACUNACION EN COMUNIDAD MARTES A VIERNES DE 9:00 AM A 12:00 MD

SAN ISIDRO DE HEREDIA SEDE DEL AREA SALUD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA LUNES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00 PM VIERNES 8:00 AM A 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

SAN RAMÓN. AS SAN RAMÓN COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL RODRIGUEZ Y SEDES DE EBAIS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 3:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

ALAJUELA NORTE. PLAZA REAL DE LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:00 PM Y VIERNES DE 8:00 A.M A 1:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

SANTA BÁRBARA. SEDE AREA DE SALUD LUNES A JUEVES DE: 8:00AM A 3:00PM VIERNES 29 DE OCTUBRE: 8:00AM A 2:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. GUACHIPELINES LUNES 25 OCTUBRE AL JUEVES 28 DE OCTUBRE: 8:00AM A 3:00PM VIERNES 29 DE OCTUBRE: 8:00AM A 2:00PM

HEREDIA VIRILLA. PASEO DE LAS FLORES LUNES A JUEVES DE 8:00 A 3:00 PM, VIERNES DE 8:00 A 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

BARVA. SANTANDER (I DOSIS) LUNES A MIERCOLES DE 8:00 AM A 01:00 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. SANTANDER (I DOSIS) JUEVES DE 8:00 AM A 3:00 PM. SALON COMUNAL SANTA LUCIA (II DOSIS) MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 2:00 PM

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL. ANFITEATRO LUNES DE 10:00AM A 4:00PM. MARTES A JUEVES DE 8:00AM A 4:00PM. VIERNES DE 8:00AM A 3:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

TIBAS (COOPESAIN). UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA SEDE LLORENTE TIBÁS LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:00 PM VIERNES DE 8:00 AM A 2:00 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA VISITA A EMPRESAS Y DOMICILIARES I DOSIS ASTRAZENECA LUNES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:00 PM VIERNES DE 8:00 AM A 2: 00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

SANTO DOMINGO. SEDE CASITA CNE PUESTO 1 DE LUNES A JUEVES DE 08:00 A.M A 03:00 P.M, VIERNES DE 08:00 A.M A 02:00 P.M.. 1° DOSIS DE PFIZER. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. SEDE CASITA CNEPUESTO 2 DE LUNES A JUEVES DE 08:00 A 03:00 P.M, VIERNES DE 08:00 A 02:00 P.M. II DOSIS PFIZER. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. VACUNATORIO SEDE PUESTO 3 DE LUNES A JUEVES DE 08:00 A.M A 03:00 P.M, VIERNES DE 08:00 A 02:00 P.M.. 1° DOSIS DE ASTRA ZENECA. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.VACUNACIÓNA PERSONAS EN CONDICIÓN DE CALLE VIERNES EN LA CRUZ ROJA DE 08:00 A.M A 02:00 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

ALAJUELA SUR. CLUB DIRECT SMILE LUNES A JUEVES DE 8:00 AM – 3:00 PM VIERNES DE 8:00AM – 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

SAN PABLO. LUNES 25 OCT: PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS PFIZER,EN CENTRO CULTURAL//PRIMERAS DOSIS ASTRA ZENECA EN VACUNATORIO SEDE DE ÁREA CENTRO CULTURAL DE 8:30 A.M A 2:30PM, VACUNATORIO SEDE DE ÁREA 8:00AM-4:00PM-7:00PM Y DE 8:00 A.M -9:00PM. SABADO 28 DE OCTUBRE: PRIMERAS DOSIS ASTRA ZENECA EN VACUANTORIO DE SEDE DE ÁREA 8:00AM-3:00PM. MARTES 26 OCT: PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS PFIZER,EN CENTRO CULTURAL//PRIMERAS DOSIS ASTRA ZENECA EN VACUNATORIO SEDE DE ÁREACENTRO CULTURAL DE 8:30 A.M A 3:40PM, VACUNATORIO SEDE DE ÁREA LUNES A JUEVES DE 08:00 AM A 07:00PM Y VIERNES DE 08:00 A.M A 09:00 PM. MIERCOLES 26 OCT: PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS PFIZER,EN CENTRO CULTURAL//PRIMERAS DOSIS ASTRA ZENECA EN VACUNATORIO SEDE DE ÁREA CENTRO CULTURAL DE 08:30 A.M A 03:00 PM, VACUNATORIO SEDE DE ÁREA LUNES A JUEVES DE 08:00 AM A 07:00 PM Y VIERNES DE 08:00 A.M A 09:00 PM. JUEVES 27 OCT: PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS PFIZER,EN CENTRO CULTURAL//PRIMERAS DOSIS ASTRA ZENECA EN VACUNATORIO SEDE DE ÁREA CENTRO CULTURAL DE 08:30 A.M A 03:40 PM, VACUNATORIO SEDE DE ÁREA 08:00 AM A 07:00 PM Y DE 08 A.M A 09: 00 PM. VIERNES 27 OCT: PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS PFIZER,EN CENTRO CULTURAL//PRIMERAS DOSIS ASTRA ZENECA EN VACUNATORIO SEDE DE ÁREA CENTRO CULTURAL DE 8:30-2:20PM, VACUNATORIO SEDE DE ÁREA 8AM-7PM Y DE 8-9PM.

SAN RAFAEL DE HEREDIA. DOMO MUNICIPAL FRENTE A LA CLINICA HORARIO DE L-J 7:30 AM A 3:30 PM Y V 7:30 AM A 2:30 PM DOMINGO 31/10/2021 CAMPO FERIAL (DOMO MUNICIPAL) 7:00 AM A 12:00 MD

HORQUETAS RIO FRIO SEDE LUNES A VIERNES 8:00 AM A 3:00 PM. 2 MOTORIZADOS LUNES A JUEVES 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES 8:30AM A 2:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

HERDIA CUBUJUQUI. MALL OXIGENO LUNES A JUEVES 8:00 AM A 3:00PM VIERNES 8:00AM A 2:00PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. SEDE PRECONSULTA (MAYORES DE 58 AÑOS Y EMBARAZADAS) LUNES A JUEVES 8:00 AM A 3:00PM VIERNES 8:00AM A 2:00PM

POÁS. SALÓN PASTORAL LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-03:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

PUERTO VIEJO. POLIDEPORTIVO- PUERTO VIEJO, LA VIRGEN- CASA DE LA CULTURA Y LAS SEDES DE EBAIS LUNES A JUEVES 7:30 AM A 3:30 PM VIERNES 7:30 A 2:30 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

CARPIO/LEÓN XIII. IGLESIA CATOLICA DE CARPIO 8:30AM-3:30PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. EBAIS CARPIO 8:30AM-3:30PM. BARRIO DE VACUNAS CARPIO 8:30AM-1:30PMSALÓN COMUNAL DE LEÓN XIII 8:30AM-3:30PM EBAIS LEÓN XIII 8:30AM-3:30PM. BARRIO DE VACUNAS LEÓN XIII 8:30AM-1:30PM.

ALAJUELA OESTE. IGLESIA MONTE DE SION BARRIO SAN JOSE LUNESA JUEVES DE 8:00 A 15:00 , VIERNES DE 8:00-14:00 NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. SEDE ASAO TIEMPO EXTRAORDINARIO MIERCOLES Y JUEVES DE 16:00-20:00 Y VIERNES DE 15:00 A 20:00

ATENAS. PUESTO:1 PARQUEO AREA DE SALUD DE ATENAS. PUESTO 1: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS. EL MIERCOLES DE 8:00AM A 12MD. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. PUESTO 2: GIMNASIO DE LA ESCUELA CENTRAL DE ATENAS. PUESTO 2: JUEVES Y VIERNES SEGUNDAS DOSIS 9:00 AM A 1:00PM.

TIBAS URUCA MERCED. SALON PARROQUIAL CINCO ESQUINAS 9:00 AM A 3:00PM REPRETEL, URUCA . PURDY MOTOR, PASEO COLÓN. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

ZARCERO. CRUZ ROJA LUNES A JUEVES ( 8:00AM A 3:00PM) VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM). NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. CRUZ ROJA LUNES A JUEVES ( 8:00AM A 3:00PM)VIERNES DE 8:00AM 2:00PM)

BELÉN FLORES SALÓN PARROQUIAL LUNES 8.AM-3:20PM VACUNA PFIZER. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. EXTRAMUROS – AFZ MARTES-JUEVES 8 AM-3:20PM VIERNES 8 AM A 2.30 PM. EXTRAMUROS – VISITAS A LA COMUNIDAD LUNES 8.AM- VIERNES 3:20PM VACUNA PFIZER EXTRAMUROS – VISITAS A LA COMUNIDAD LUNES 8.AM- VIERNES 3:20PM VACUNA ASTRAZENECA. EMPRESA TRIMPOT VIERNES 8:00AM -2:00PM

VALVERDE VEGA. SEDE DEL AREA DE SALUD. LUNES A JUEVES 7 AM A 3: PM VIERNES 7 AM A 2 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

ALAJUELA CENTRAL. CITY MALL LUNES A VIERNES DE 08:00 A.M 06:00 P.M. CITY MALL SÁBADO 30 DE 08:00 A.M A 06:00 P.M

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA AUDITORIO LUNES A VIERNES 07:00 A.M A 04:00 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA

HOSPITAL MEXICO INA URUCA LUNES A VIERNES DE 07:00 A.M A 04:00 P.M. BAC EN PAVAS. SÁBADO DE 08:00 A 04:00 P.M

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

LIMON TODOS LOS EBAIS Y EMPRESAS EN ESPEJO DE LA COMUNIDAD, CATEDRAL SALON COMUNAL COCOS DE LUNES A VIERNES DE 7AM A 3PM Y SÁBADO EN EL PUESTO CATEDRAL DE 9AM A 3PM

MATINA En la CLINICA MATINA DE MARTES A VIERNES DE 1PM A 7PM Y EN BATAAN #3 EL SÁBADO DE 8AM-3PM. EN LA CLÍNICA DE BATAAN DE LUNES A VIERNES DE 8AM A 8PM,CLINICA VENECIA DE MARTES A VIERNES DE 8AM DE 7PM, CLINICA MATINA EL SÁBADO DE 8AM-4PM.EBAIS MATINA, BLINE, BALTIMORE, SAHARA,ESTRADA,ESPAVEL ABAJO, EBAIS CUBA CRECK, SATA MARTA, EBAIS LUZON, EBAIS 28 MILLAS DE LUNES A JUEVES 8AM A 4PM Y VIERNES DE 8AM-3PM. BARRIDOS EN COMUNIDADES DE DIFICIL ACCESO,BARRIDO CUBA CRECK,BARRIDO ESTRADA,BARRIDO ESTRADA ,BARRIDO ESPAVEL ARRIBA ,BARRIDO 4 MILLAS,BARRIDO BATAAN CENTRO DE LUNES A JUEVES DE 8AM A 3PM Y VIERNES 8AMA 2PM.

TALAMANCA TODOS LOS EBAIS DEL AREA DE SALUD DE LUNES A JUEVES DE 7AM A 4PM Y LOS VIERNES DE 7AM HASTA LAS 3 PM. TOLDO CENTRO DE BRIBRI 7 AM A 3PM DE LUNES A JUEVES Y LOS VIERNES HASTA LAS 3 PM. SABADO Y DOMINGO PUERTO VIEJO OLD HARBOR DE 10AM A 5PM

GUAPILES EBAIS PERIFERICOS Y VACUNATORIO DE COOPEVIGUA 1, SEGUNDAS DOSIS DE EMPRESAS , BARRIDO CASA A CASA POR LOS ATAP DE LUNES A JUEVES DE 7.00 AM A 4.00 PM Y VIERNES DE 7.00 AM A 3.00 PM. SÁBADO Y DOMINGO EN EL VACUNATORIO DE COPEVIGUA 1 DE 7.00 AM A 8.00 PM.

VALLE LA ESTRELLA EBAIS GAVILAN, CLINICA LA FORTUNA Y GASOLINERA PENSHURT DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:30 PM Y EL DIA MIERCOLES 27 DE OCTUBRE EN EL EBAIS VALLE LAS ROSAS SÁBADO Y DOMINGO EN GASOLINERA PENSHURT, CLINICA LA FORTUNA, COMUNIDADES CASA A CASA DE 8:AM 3:30 PM

CARIARI TODOS LOS EBAIS DEL AREA DE LUNES A VIERNES DE 7 AM A 4 PM, VISITA A FINCAS BANABERAS Y PIÑERAS DEL AREA DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 3 PM, VACUNATORIO SEDE AVENIDA SURA DE LUNES A VIERNES DE 7 AM A 4 PM.

SIQUIRRES CLINICA DE SIQUIRRES DE LUENS A VERIENS DE 8:00 A.M.-3:00 P.M Y EL SÁBADO DE 9:00 A.M.-6:00 P.M. CAIS DE SIQUIRRES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M A 3:00 P.M.EBAIS PERLA, MONTEVERDE, CIMARRONES, SANTA MARTA, BETANIA, INVU, SAN RAFAEL, CENTRAL, SAN MARTIN, CAIRO 1, CAIRO 2, PEJE, CRUCE, ALEGRIA, SAN ALBERTO, LOS ANGELES, CARMEN, IMPERIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M.-3:00 P.M.FINCA CARMEN 1, 2, Y 3; FINCA SAN ALBERTO, FINCA CATALINA Y FINCA INDIANA, FINCA ACON, SIQUIRREÑA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M.-3:00 P.M. RECORRIDOS A COMUNIDADES: SAN MARTIN, BETANIA, CENTRAL, SAN RAFAEL DE LUENS A VIERNES DE 8:00 A.M.-3:00 P.M.

GUACIMO VACUNATORIO DE GUACIMO, POCORA Y RIO JIMENEZ DE LUNES A JUEVES DE 8 AM- 4 PM Y VIERNES DE 8 AM-3 PM Y EL DOMINGO DE 8 AM- 4 PM. VACUNATORIO DE VILLA FRANCA Y SANTA ROSA LUNES, MARTES Y JUEVES DE 8 AM -4PM