Protesta en Ecuador cierra varias vías del país en contra de políticas de Gobierno

Quito, 26 oct (Sputnik).- Ecuador inició este martes con algunas vías cerradas en el centro, sur y norte de Ecuador, así como con contingentes militares realizando control de armas en distintos sitios, en la jornada de protestas contra el Gobierno convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otras organizaciones sociales.



«Vía Ibarra-Otavalo, cerrada en el sector Pinsaquí «Partidero a Cotacachi; Vía Otavalo – Cajas, cerrada en el sector La Magdalena; Sucumbíos: Vía a Limoncocha se encuentra cerrada en el km 16 (este); Vía a-Puerto El Carmen se encuentra parcialmente habilitada; Vía Cuenca-Girón-Pasaje (sur): cerrada en sector Santa Isabel-Y del Ramal; vía Cumbe-La Jarata-Oña: parcialmente habilitada en sector Nabón-Entrada a Ramada (sur)», dijo a media mañana el Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911.



La Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones realizan la jornada de protestas y movilizaciones en rechazo a los términos en que el Gobierno de Guillermo Lasso (en el poder desde el 24 de mayo) suspendió el incremento mensual del precio de los combustibles que regía desde el año pasado, así como en rechazo a sus políticas, entre ellas reformas laborales que planea enviar a la Asamblea Nacional.



Lasso dejó sin efecto a partir del pasado sábado la aplicación del sistema de bandas de precios, dispuesto por el expresidente Lenín Moreno (2017–2021) atado al precio internacional del barril de petróleo, con el objetivo de eliminar el subsidio a los combustibles.



Sin embargo, el congelamiento llegó aparejado con un incremento en el galón de gasolina y en el de diésel.



La Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció que el dirigente de esa agrupación, Camilo Medina, junto con otras siete personas fue detenido en la provincia del Guayas (oeste).



La UNE dijo que la Policía reprimió la movilización que realizaban campesinos, arroceros, agricultores y profesores.



En Quito, la capital del país, hasta el medio día las actividades se cumplían con normalidad, pues desde las 6:30 hora local (11:30 GMT) la transportación urbana salió a laborar, luego de un acuerdo a última hora que alcanzaron en la noche del lunes con el Ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, para dialogar sobre las exigencias del sector.



En La Marín, en el centro de Quito, en uno de los sectores más concurridos para movilizarse a distintos sitios de la ciudad Carlos Ramos, un psicólogo de 53 años, comentó a esta agencia que no tuvo problema para movilizarse desde el Valle de los Chillos, en el suroriente de Quito.



«Salí más temprano, en previsión, pero los buses parece que están trabajando normalmente; pude ir a dictar clases sin problema y ya estoy de regreso, no he visto complicaciones», comenta Ramos a la Agencia Sputnik.



En el mismo sitio, María, una trabajadora independiente, dice que tampoco ha tenido problemas de movilización.



«Me he movilizado sin problema. Yo no me uno a las protestas porque si dejo de trabajar no tengo para vivir, no puedo darme ese lujo, pero sí estoy preocupada por el alto costo de la vida y la falta de oportunidades de empleo. Yo estoy buscando desde el año pasado un empleo fijo pero no lo encuentro», dice esta arquitecta de 36 años.



Según reportes de medios locales, en algunas poblaciones del centro del país manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos.



En Cuenca (sur) y otras ciudades del austro se sintió la ausencia del transporte público.



Al finalizar la tarde, diversos movimientos sociales realizarán movilizaciones en las principales ciudades del país. (Sputnik)