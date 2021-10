Balanza comercial de México registra déficit de $9.269 millones en 9 meses de 2021

Ciudad de México, 27 oct (Sputnik).- El comercio exterior de México registró en septiembre pasado un déficit comercial de 2.398 millones de dólares, con lo cual acumula una pérdida de 9.269 en los primeros nueve meses de este año 2021, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



«La información oportuna (preliminar) de comercio exterior de septiembre de 2021 indica un déficit comercial de 2.398 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 4.397 millones de dólares obtenido en igual mes de 2020. En los primeros nueve meses de este año la balanza comercial presentó un déficit de 9.269 millones de dólares», indica el informe mensual del organismos estatal.



Acerca de las exportaciones totales de mercancías del país latinoamericano, destinadas en su mayoría a EEUU, ascendieron a 41.680 millones de dólares en septiembre, que significaron un aumento anual de 8,2 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado.



Esa cifra está compuesta por «39.242 millones de dólares de exportaciones no petroleras (manufacturas y productos agroindustriales, entre otros) y por 2.438 millones de dólares de ventas petroleras».



En el noveno mes del año, las ventas totales al exterior reportaron «incrementos de 5,9 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 64,2 por ciento en las petroleras», detalla el Inegi.



Al interior de las exportaciones no petroleras, «las dirigidas a EEUU avanzaron a una tasa anual de 7,5 por ciento, en tanto que las canalizadas al resto del mundo descendieron 1,4 por ciento» en el mes de referencia, comparado con septiembre del año pasado 2020.



En comparación mensual, con respecto al mes anterior de agosto de este año en curso, las exportaciones totales de mercancías registraron un incremento mensual de 3,03 por ciento, según el informe oficial. (Sputnik)