Cuba: la esperanza de una reapertura sostenida frente al covid-19

La Habana, 27 oct (Sputnik).- Como un arcoíris y casi a las puertas del cierre del verano en Cuba, se comenzaron abrir paulatinamente los centros recreativos, las playas, restaurantes, teatros y otras opciones de esparcimiento en la isla, después de casi 10 meses de confinamiento a consecuencia de la pandemia del covid-19.



Aun cuando muchos auguraban una explosión de pueblo a las calles cuando se abrieran los servicios que por casi un año permanecieron cerrados, no fue así. Alegres, pero cautelosos, los cubanos fueron sacudiéndose de las sombras y retornando a los espacios de esparcimiento, sin violar las regulaciones sanitarias que se mantienen vigentes en el todo país.



La Agencia Sputnik recorrió las calles de La Habana, incluso parte del litoral norte, donde están las más concurridas playas capitalinas, tratando de palpar in situ el retorno a la alegría.



«Regresar a la playa me ha hecho la persona más feliz del mundo», comentó a esta agencia Gertrudis Frías, una habanera de 47 años que tomaba el sol en la playa de Santa María del Mar, unos 20 kilómetros al este del centro de la capital cubana.



«Llevo más de un año sin mojarme en el mar, sin disfrutar la arena, sin tomar el sol de nuestras playas, y eso me tenía muy triste, porque estaba prohibido venir a estos lugares para evitar la propagación del virus», subrayó Frías.



«Ahora –agregó- lo que queda es cuidarse, protegerse, cumplir con las medidas sanitarias. Si llegué hasta aquí sin enfermarme, no quiero contagiarme por una irresponsabilidad. Gracias a Dios y a las vacunas, que aunque sea con la mascarilla, me puedo bañar de nuevo en el mar».



Restaurantes y cafeterías



Otra de las novedades anunciadas el pasado 24 de septiembre fue la apertura al público de restaurantes, cafeterías, pizzerías y heladerías, que hasta ese momento brindaban servicios solo para llevar.



«Al fin salimos de la incertidumbre, pasamos demasiado tiempo cerrados, sin ingresar dinero, sin saber cómo íbamos a sobrevivir, porque de este negocio depende toda mi familia», comentó a la Agencia Sputnik el propietario de una pequeña cafetería privada en La Habana, quien se identificó como Juan Rodríguez.



«La gente estaba desesperada, ya no sabía qué hacer, cumplía las orientaciones de cierre por disciplina, las cifras de enfermos y muertos eran alarmantes, pero al fin estamos viendo la luz al final del túnel», enfatizó Rodríguez.



Reapertura gradual



Con la reapertura gradual a la normalidad, después de un escenario sombrío a consecuencia de la pandemia de covid-19, además de las opciones de ocio y entretenimiento, las autoridades cubanas apuestan a la dinamización de la economía, con el retorno al trabajo, esta vez incentivado con las reformas hechas en el sector privado y cooperativo y la creación de las micro, pequeñas y mediana empresas (Mypimes), lo que permitirá más opciones de crecimiento en opinión de expertos.



A esto se une la reapertura al turismo internacional a partir del próximo 15 de noviembre, algo que impactará positivamente, al ser esta industria el motor más importante de la economía nacional.



Hasta el momento, más de 20 aerolíneas internacionales y un considerable grupo de agencias turoperadoras han confirmado el envío de turistas a la isla, con mercados tradicionales como Canadá, España y Reino Unido, y la presencia protagónica del turismo ruso, una de las más atractivas novedades de los últimos meses y que sigue en aumento.



Desde que se declaró la pandemia del covid-19 en marzo de 2020, Cuba ha reportado 948.847 casos positivos, y 8.210 fallecidos, y actualmente se mantienen 4.848 confirmados activos.



A partir de la campaña de vacunación masiva con las vacunas anticovid-19 de producción nacional Soberana 02, Soberana Plus, y Abdala, la situación epidemiológica en la isla comenzó a mejorar, reduciéndose significativamente el número de casos diarios.



Al cierre del 25 de octubre, se acumulan en el país 25.436.117 dosis administradas con las vacunas cubanas.



Hasta la fecha, 9.820.338 personas (87.6 por ciento) han recibido al menos una dosis, 8.834.381 (78.8 por ciento) ya tienen segunda dosis, y 7.070.412 63,2 por ciento) ya completaron el esquema de vacunación con tres dosis. (Sputnik)