Defensa de víctima de acoso sexual en Paraguay denuncia que Iglesia encubre el hecho

Montevideo, 27 oct (Sputnik).- La Iglesia Católica en Paraguay está encubriendo al sacerdote Silvestre Olmedo, acusado de haber acosado sexualmente de Alexa Torres en 2016, dijo el miércoles a la Agencia Sputnik, María José Durán, abogada de la víctima.



«La Iglesia encubrió el hecho. Las altas jerarquías omitieron hablar de lo que ocurrió y sobre la información canónica que se realizó dentro de la Iglesia», afirmó Durán, quien forma parte del grupo de abogados que defiende a Torres.



Este jueves se conocerá el fallo final del caso de Torres, quien acusa a Olmedo de haberla manoseado en 2016 cuando era voluntaria en grupos juveniles de la Parroquia San José de Limpio.



El año pasado se celebró un juicio oral, en el que el sacerdote fue absuelto, pero tras la apelación de la Fiscalía y la defensa contra el fallo, la Cámara anuló la absolución del cura y fijó un nuevo juicio oral y público.



«Alexa agotó todas las instancias dentro de la Iglesia, habló con una serie de curas, decanato y todas las autoridades, llegando al arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela. Hay un informe de esta investigación canónica que señala que el acto es un hecho indecoroso. Al ser consultado Valenzuela en el juicio (respecto a) qué hecho califica como indecoroso, omitió totalmente aportar información. Esa fue la conducta de todos los curas que pasaron a declarar», explicó Durán.



El 19 de octubre, Valenzuela ratificó el testimonio que había brindado en el anterior juicio oral.



En febrero de 2017, el arzobispo informó que se mandó a retiro al sacerdote tras admitir un «gesto indecoroso» y agregó que se tomó esa medida porque se le pidió que se apartara hasta que se esclarezca el caso ante la Justicia.



En ese año, el arzobispo incluso había emitido una carta en la que pedía «cuidar de no hacer de una piedrita una montaña» y así evitar daños mayores, informó el diario Última Hora.



Según el diario ABC Color, Torres acudió a Valenzuela pidiéndole ayuda, quien le dijo que se «debe cuidar la dignidad del sacerdote» y «pedir respeto y oración» por él.



Fallo anterior



Durán señaló que en el fallo anterior no se negó que el acoso haya existido, pero consideró que hubo una «mala interpretación del tipo penal».



El Tribunal de Sentencia que juzgó a Olmedo tuvo un voto dividido: la jueza Letizia de Gásperi votó a favor de la condena, mientras que Dina Marchuk y Hugo Segovia lo hicieron por la absolución.



Marchuk y Segovia consideraron que para se dé el delito de acoso sexual tiene que haber una relación de jerarquía entre el acosador y la víctima.



«Una de las juezas hizo la lectura de que si bien el hecho existió, al no estar Alexa en una situación de dependencia, porque tenía un cargo de voluntariado en la parroquia, no era acoso. Pero demás está explicar la influencia que tiene la iglesia sobre las personas», afirmó Durán.



El otro juez dijo que no hubo hostigamiento porque el acoso se produjo una sola vez, afirmando que según la Real Academia Española (RAE) el hostigamiento supone una reiteración; sin embargo, Alexa dijo que ya habían pasado una serie de hechos ante los cuales se sintió incomoda, explicó la abogada.



«Recién cuando se materializa el hecho final es cuando le cae la ficha», es decir, toma consciencia del hecho, explicó; «entonces la figura de reiteración está plenamente presente».



Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones consideró que la magistratura tenía que dejar de usar el diccionario de la Real Academia Española para analizar los casos penales cuando existen instrumentos internacionales ratificados por Paraguay y volvió a llamar a juicio.



Impunidad o esperanza

Durán afirmó que el fallo de este jueves puede significar un mensaje de impunidad o de esperanza para Paraguay y para las mujeres.



«Son muy pocos los casos de acoso que llegan a la Justicia. Este es un hecho paradigmático porque puede sentar un precedente importante para que muchas (mujeres) puedan presentarse a la Justicia. Lamentablemente, lo que hace la Justicia es dudar de la víctima, entonces las mujeres no se animan a denunciar», agregó.



Durán dijo que en el caso de Torres hubo muchas mujeres que se acercaron a contar sus experiencias con Olmedo, pero como estaban en una relación de dependencia no se animaron a denunciar.



«Este caso puede ser un mensaje de esperanza o impunidad dependiendo lo que ocurra el día de mañana (por este jueves). Le vamos a estar mandando un mensaje a la sociedad y a las mujeres, o van a tener una reparación o va a salir el patrón de impunidad contra las mujeres. Esperemos que prime el primero», reflexionó.



Afirmó que, en caso de perder el juicio, apelarán hasta conseguir una condena.