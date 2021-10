Muere un grande, Fernando Coto Martén, no solo por su ascendencia: sus padres fueron personas brillantes dentro del mundo académico costarricense, tuvieron luz propia. Fernando Coto Martén fue un fenómeno que tenemos que analizar, porque realmente fue un “turning point” de la evolución de nuestra sociedad.

Nunca lo creí loco ni nada semejante, porque realmente él nos representó en ese momento a nosotros, los de a pie, fue la voz de los sin voz, fue una luz en nuestro horizonte que nadie quiso escuchar. Estábamos en momentos de holganza económica, ese gobierno de Don Daniel era pródigo de bienestar, llovía el dinero a cántaros, como el aguacero que estoy viendo mientras escribo, llovía el dinero de una bonanza cafetalera sin precedentes y una lluvia torrencial de organismos prestatarios multilaterales que no sabían dónde colocar los millones de petrodólares: los colocaron aquí y eso en aquel momento fue una fiesta universal, aún no llegaba la “hojarasca” desde Nicaragua y eran costarricenses quienes cogían café y recibían mucho dinero, nosotros dentro de aquel macondismo, empezábamos a ver la magia del dinero caído del cielo: los recolectores de café se iban a San Andrés en busca de placer, compraban motos, compraban cascos, era una vida feliz y todos buscábamos llenar nuestras bolsas de placer.

Daniel, un orador de primera y una mente política brillante, estaba en su apogeo, el PLN estaba solo (quizá acompañado por el partido comunista) pero la Unidad (Unificación, Unión etc), buscando como detener un tercer mandato de ese partido verde y blanco que tantos conflictos causaba a las clases más privilegiadas de este país, era la primera vez desde aquel 29 de octubre de 1821, que la clase trabajadora imponía reglas a la oligarquía criolla. En ese ínterin apareció en la FEUCR, Fernando Coto Martén y con una filosofía en apariencia chusca, queda como presidente de la federación. Aquello fue caótico, la vasta mayoría se lo tomó a chanza, Cotico se le decía cariñosamente y también como una manera muy costarricense de serrucharle el piso (Carmen Naranjo, Dixit), en realidad era una llamada de atención: cuidado que las cosas no son como creemos, las cosas son diferentes. Se estaba gestando la más profunda puñalada política de la historia: apoyar a un hijo predilecto del PLN como candidato de la oligarquía, se estaba preparando la primera goleada electoral de la época post cuarenta y ocho. Fernando Coto era en ese instante la sirena de la alarma.

Unos pocos meses después fue destituido, claro que no servía de ejemplo, no, había que quitarlo y lo quitaron. Se fue con su caracol a otro lado y aquí no ha pasado nada, muchos dentro del recinto universitario guardaron un silencio cómplice, les convenía ese movimiento de fichas.

Escasos dos años después, llegó a la presidencia del país, don Rodrigo Carazo Odio, el maestro de la elocuencia y hábil orador, el mejor que he escuchado hasta el día de hoy, totalmente convincente que hipnotizaba a las masas, la gente se volcó en toneladas y ganó unas elecciones que marcaron época en Costa Rica. Pero, siempre hay un pero, a don Rodrigo le tenían preparada una fiesta de problemas económicos para hundirlo a perpetuidad como político, cometió errores, pero también tenía a todos detrás empujándolo, el país caería por el desfiladero de la ruina económica, todos sufrimos con la excepción de los especuladores, estos se llenaron de plata: muchos capitales serios caerían al suelo y se levantarían nuevos capitales especulativos, a la sombra del gobierno de Rodrigo Carazo. ¿Qué pitos toca Fernando Coto? Bueno, se mostraba en ese entonces que todo podía ser diferente, que la seriedad no era necesaria no en una misa, que todo era válido, Carazo se llevó en su verbo encendido a partidarios del PLN para ganar de manera antes nunca vista. Hizo un gabinete tipo “tutti frutti”, que lo abandonaría antes de un año, salvo el señor Alfaro su vicepresidente y el doctor Calvosa, todos se lanzaron a nadar y “yo no se quien es este señor”.

¿Si había sucedido con Cotico por qué no iba a suceder con Carazo”. Hoy, saludamos con respeto su partida de este mundo, mientras al vapor del Ejecutivo sin rumbo y una Asamblea que no se encuentra, está servido el pastel para otra tribulación económica.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico.