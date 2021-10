Guterres abandona la cumbre del G20 con esperanzas incumplidas

ONU, 31 oct (Sputnik).- El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, reprochó a la cumbre del G20 que no ha cumplido las expectativas pero reconoció que al menos no han sido «enterradas».



«Me marcho de Roma con mis esperanzas insatisfechas, pero al menos no están enterradas», tuiteó Guterres.



En otro tuit confió en que la COP26, que arranca este mismo domingo en Glasgow, «mantenga vivo el objetivo de los 1,5 grados centigrados y que se cumplan las promesas sobre financiación y adaptación para la gente y el planeta».



Este domingo concluyó en Roma la cumbre del G20 que duró dos días.



En el comunicado final el Grupo se comprometió a limitar el calentamiento mundial a 1,5 grados centígrados por encima de la temperatura preindustrial y alcanzar la neutralidad de emisiones para mediados de siglo. (Sputnik)