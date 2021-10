Macron dice ‘la pelota está en campo británico’ en el conflicto sobre licencias de pesca

París, 31 oct (Sputnik).- La pelota está en el campo británico en el conflicto sobre las licencias de pesca entre Londres y París, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron.



En una conferencia de prensa tras la cumbre del G20 de Roma Macron informó que el gobierno galo había enviado a la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson, un documento con una propuesta de método para continuar las negociaciones destinadas a lograr un acuerdo en breve.



«Ahora la pelota está en su campo. Si los británicos no hacen ningún movimiento de manera evidente, las medidas (de represalia) que están previstas a partir del 2 de noviembre entrarán en vigor», advirtió.



Macron aseguró que no quiere «ninguna escalada», pero tiene que ser «serio» en este asunto.



Molesto por el escaso número de licencias de pesca que Londres concedió a barcos franceses, París anunció la intención de prohibir a partir del 2 de noviembre el desembarco de pesqueros británicos en varios puertos de Francia y endurecer los controles sanitarios, aduaneros y de seguridad en relación con esos barcos y los camiones que viajan hacia o desde el territorio británico. También mencionó la posibilidad de limitar el suministro de energía eléctrica a islas británicas del canal de La Mancha, que la reciben por un cable submarino desde Francia.



La secretaria de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, convocó a la embajadora de Francia en Londres, Catherine Colonna, a la sede del Foreign Office para «explicar las decepcionantes y desproporcionadas amenazas hechas contra el Reino Unido e islas del Canal».



El Ministerio de Medio Ambiente británico comunicó a finales de septiembre que se otorgaron licencias a 1.700 embarcaciones de la Unión Europea para efectuar la pesca en la zona de 6 a 12 millas de las aguas jurisdiccionales del Reino Unido. Los buques franceses, de hasta 12 metros de eslora, recibieron 12 licencias, apenas una cuarta parte de lo que se había solicitado. Según las autoridades británicas, el resto de los barcos franceses no pudieron demostrar que habían faenado en las aguas costeras del Reino Unido.



El derecho a la pesca en las aguas británicas fue uno de los temas que centraron las arduas negociaciones entre la UE y Reino Unido en el periodo postbrexit. Se acordó que los pescadores del bloque podrían seguir faenando en esas aguas si demostraban que habían trabajado allí entre 2012 y 2016. La mayoría de los buques pequeños no están en condiciones de proporcionar tales datos porque carecen del sistema de geolocalización. (Sputnik)