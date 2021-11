¡Que pase rápido esta época!

Columna Poliédrica

La memoria de la mayoría de los costarricenses es poca o ninguna. Cuando uno escucha a diferentes personas, parece, que no tienen ninguna vergüenza porque no hay nadie que les recuerde sus múltiples torpezas cuando han estado en la toma de decisiones. Se trata de personas que se han vuelto descarados a la hora de presentarse ante el ciudadano, pero ello se debe a que somos muy desmemoriados y seguimos creyendo en los cantos de sirena de los políticos.

Los partidos políticos tradicionales y sus dirigentes piensan que todo el electorado tiene menos de cuarenta años. Hay muchos que tenemos una buena memoria para no creer en personajes ya conocidos y en otros que son de los mismos que nos han gobernado en los últimos treinta y cinco años. Se trata de más de lo mismo aunque aparezcan caras jóvenes que no vienen a aportar ninguna novedad

¿Qué puede uno esperar de José María Figueres Olsen, Lineth Saborío, Welmer Ramos, Rolando Araya, Fabricio Alvarado, Federico Malavassi, Oscar López, Rodolfo Piza o Hernández, Sergio Mena y Walter Muñoz, por mencionar algunos. Lo mismo ocurre con otros que se presentan como nuevos pero de los que ya se tiene noticia, por ejemplo, el Greivin Moya, Rodrigo Chaves, Eduardo Cruickshank, Eliécer Feinzaig, John Vega, en fin, como se dice popularmente: no hay cara en que persignarse.

A nivel de las candidaturas a diputado la cosa es igual o peor. ¿Qué va a esperar uno de Rodrigo Arias Sánchez o de la hija de Antonio Álvarez? ¿Qué puedo esperar de Pilar Cisneros o de Otto Guevara? ¿Cómo alguien puede creer en gente que se presenta en una doble postulación, única y exclusivamente, para que la gente los conozca y los favorezca con un voto que los lleve a la Asamblea Legislativa. Es una tristeza tener que elegir entre tanta mediocridad.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, ha sido un proceso en que hay muchos responsables, porque no solo son los políticos; también hay que involucrar en este retroceso, a los medios de comunicación, al sistema educativo, a quienes pudiendo involucrarse le dejan el espacio a personas menos capacitadas desde el punto de vista intelectual y desde la perspectiva ética. Aquello de elegir al menos malo se convirtió en la constante y no en la excepción.

Las personas que tienen memoria ya no son objeto de interés electoral. Los reflectores están dirigidos a la población de menos de cuarenta años que, está demás decirlo, representan más del 40% del padrón electoral y no tienen conciencia de lo que fue la Costa Rica del Estado de Bienestar costarricense. Incluso en el caso que tuvieran que estudiar este período histórico, probablemente ya no se acuerdan porque lo hicieron solo para aprobar los cursos de la educación formal.

Antes había que pensar muy bien el voto porque había candidatos con un perfil muy alto. Por ejemplo, en 1962 la papeleta presidencial llevaba a Rafael Ángel Calderón Guardia por el Partido Republicano; a Francisco Orlich por el Partido Liberación Nacional; a Otilio Ulate por el Partido Unión Nacional; y a Enrique Obregón por el Partido Acción Democrática Popular. En esa elección el problema era decidir entre cuatro candidatos muy buenos y no como ahora que es todo lo contrario.

Ya sabemos que vivimos un tiempo de decadencia, pero no sabemos cuándo tocaremos fondo. Ver lo que está pasando después de vivir en una sociedad en que se lograron índices de desarrollo, en muchos casos, comparables con países europeos es motivo de una gran decepción histórica; nos han vendido ideas que lo único que han logrado una sociedad más desigual, más pobre y culturalmente más ignorante, aquí el que más ruido hace, el que más me gusta obtiene, ese es el que buscan para gobernar. Mal estamos con este tipo de criterios para designar a nuestros gobernantes.

El pesimismo de la razón es terrible. Quisiera vivir pensando en el clásico, en ir a Catar 2022, en si tal o cual persona se volvió viral; sin embargo, no puedo y entonces permanezco obstinado de ver tanta tontería y un devenir sombrío, pero hay que hacerse el tonto porque sino las personas se vuelven locas.

Francamente, ojalá que pase rápido el período electoral, que pase veloz esta época de decadencia, que pase pronto la vida.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com