Londres se disculpa ante la ministra israelí que no pudo asistir a la conferencia COP26

Glasgow (Reino Unido) 2 nov (Sputnik).- El ministro de Medio Ambiente del Reino Unido, George Eustice, presentó disculpas a la titular de Energía de Israel, Karine Elharrar, quien no pudo participar en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) que se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow, por no tener adaptadas las entradas para las personas que se desplazan en sillas de ruedas.



Elharrar dijo que el lunes no pudo tomar parte en las actividades del foro, porque las entradas no eran accesibles para las personas que se mueven de ese modo.



Al comentarlo, Eustice explicó que los organizadores «no estaban al tanto de ese problema y no equiparon debidamente la entrada por la que debía llegar la ministra».



«Lo estamos lamentando mucho y ya hemos presentado nuestras excusas», dijo citado por el canal de televisión Sky News.



Eustice al mismo tiempo agregó que la parte israelí tenía que advertir a los organizadores del foro que una ministra necesitaría una accesibilidad especial.



Según fuentes, la delegación israelí presentó una queja con motivo de lo sucedido. (Sputnik)