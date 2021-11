Oposición nicaragüense ve con buenos ojos el acompañamiento electoral

Managua, 2 nov (Sputnik).- La votación del próximo 7 de noviembre en Nicaragua, en las que se elegirá a las autoridades presidenciales y legislativas para el período 2022-2027, será acompañada por 170 expertos en materia electoral de 22 países de Europa, Asia y América.



La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, anunció a inicios de semana la llegada gradual de «46 hermanos y hermanas de Europa y 124 de nuestra América Caribeña», junto a unos 40 comunicadores que darán cobertura a la recta final del proceso electoral.



«Cada uno de ellos son personas notables, vienen a contribuir con su experiencia y observar cuál va a ser el desenvolvimiento de este proceso», dijo a la local Radio 580 el magistrado Cairo Amador, vicepresidente de Consejo Supremo Electoral (CSE).



Amador explicó que estos invitados acompañarán a las autoridades electorales en su recorrido por el país el día de las votaciones y posteriormente brindarán un informe sobre su experiencia.



Pero el término «acompañante» no es fortuito: esta figura fue aprobada por la Asamblea Nacional en mayo de 2021, en sustitución del «observador electoral» que promueve la Organización de los Estados Americanos (OEA), mecanismo cuestionado por hechos como la promoción y ejecución del golpe de Estado en Bolivia, tras los comicios de noviembre de 2019.



Sentimiento nacionalista



Miguel Rosales, jefe de campaña del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), respaldó la invitación a expertos electorales en calidad de acompañantes y recordó las experiencias de «observadores» que quisieron imponer agendas «predefinidas» para entorpecer elecciones previas.



«Agendas diseñadas para boicotear, pero no para edificar la bueno. En ese aspecto debemos tener un balance. Hoy más que nunca, los nicaragüenses y los liberales, hemos sido pro-nacionalistas, no nos andamos arrodillando ni vendemos nuestras actitudes ni nuestro pensamiento a nadie más que al pueblo de Nicaragua», dijo Rosales a la Agencia Sputnik.



El legislador del PLC, segunda fuerza política del país tras el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, estimó que el acompañante debe examinar la Ley Electoral de Nicaragua y retomar sus buenas prácticas para replicarlas en otras naciones, en contraste a la observación de organismos regionales, que soslayan la soberanía de los pueblos.



«Siempre están en un afán (los observadores), y sabemos de dónde vienen esos afanes de hallar problemas, de resaltar las dificultades, pero no las cosas buenas, entonces el acompañamiento debe ser constructivo, edificador, no destructivo», señaló Rosales.



Para el parlamentario, un verdadero acompañamiento debe ser antes, durante y después del proceso, para obtener una dimensión correcta del proceso electoral en su totalidad.



«Juzgamos bien el papel del acompañante, pero el mejor observador, el mejor acompañante y el mejor garante es cada uno de los nicaragüenses que participa en el proceso, es del pueblo que participa», sentenció Rosales.



Una lanza por la OEA



En tanto, el candidato presidencial del Partido Liberal Independiente, Mauricio Orúe, cree que la Organización de los Estados Americanos (OEA) debió ser invitada, pero reconoció que al organismo regional le falta independencia de sus autoridades, tal como quedó demostrado en las elecciones de Bolivia de 2019.



«Cuando tienen cierta posición y se parcializan van perdiendo objetividad y el carácter para el que nacieron. Deben tener un equilibrio. Tiene que haber un llamado de alerta a la OEA para que revise sus posiciones», comentó Orúe a la Agencia Sputnik



Este aspirante a la presidencia estima que todos tienen derecho a sostener una ideología, pero al ejercer un cargo como el de la OEA, se debe tener más objetividad y no parcializarse.



Para Gerson Gasparín, candidato presidencial de la Alianza por la República (APRE), el principal observador en los comicios es el fiscal electoral de cada partido, cuya misión es velar por que el proceso transcurra conforme a leyes, y reflejar en acta cualquier anomalía.



Igual, Gasparín cree positiva la acreditación de los acompañantes, pues genera un clima tranquilo, aunque opina que pudo considerarse la participación de otras organizaciones internacionales.



«Hubiese sido bueno que viniera todo el que quisiera venir, el término de observación y acompañante viene siendo lo mismo, pero me parecen bien los que van a venir», dijo a la Agencia Sputnik.



Entre los expertos invitados como acompañantes se destacan el chileno Gregorio Luis Moncada, del Movimiento del Socialismo Allendista, el estadounidense Gerry Condon, expresidente de Veteranos por la Paz, y Jorge Alberto Kreyness, del Partido Comunista de Argentina. (Sputnik)