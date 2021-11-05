CCSS activa 34 puntos vacunación durante fin de semana

La Caja Costarricense de Seguro Socia (CCSS) habilitará 34 vacunatorios durante este fin de semana, la prioridad es aplicar segundas dosis e iniciar esquemas de vacunación contra covid-19 a jóvenes de 12 a 17 años.
La aplicación de primeras dosis en personas de 18 años y más y la tercera dosis en personal primera línea de respuesta está sujeto a la disponibilidad de vacunas, y depende de los planes de contingencia en los establecimientos de salud.
Horarios y puntos de vacunación para los días 6 y7 de noviembre:
REGIÓN CENTRAL NORTE
SAN RAMÓN. SABADO 6 Y DOMINGO7 DE NOVIEMBRE, GIMNASIO GABELO CONEJO DE 8 AM A 8PM.
HEREDIA VIRILLA. SABADO 06 DE NOVIEMBRE, CENTRO NACIONAL DE CONVENCIONES (HEREDIA), 9AM A 03:30 PM.
TIBAS URUCA MERCED, SABADO 06 DE NOVIEMBRE, CENTRO NACIONAL DE CONVENCIONES (HEREDIA), 9AM A 03:30 PM.
HORQUETAS, SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SEDE DE AREA 8 AM A 3PM
SAN PABLO, SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE, SEDE EBAIS LAS FLORES Y VACUNATORIO SEDE DE ÁREA DE 8AM A 3PM (VACUNACIÓN ASTRA ZENECA.)
ALAJUELA OESTE, DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE, SEDE AREA DE 8AM A 5 PM.
REGIÓN CENTRAL SUR
ACOSTA. SABADO 6 Y DOMINGO7 DE NOVIEMBRE, IGLESIA SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS DE 9 AM A 5 PM, DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE VACUNAS
CARTAGO. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SEDE UNIVERSIDAD SANTA LUCÍA DE CARTAGO, (SEGUNDAS DOSIS ASTRAZENECA ADULTOS 18-57 AÑOS) DE 8AM A 3PM.
HATILLO. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, AUDITORIO DE 8AM A 2PM.
MATA REDONDA HOSPITAL. SABADO 6 Y DOMINGO7 DE NOVIEMBRE, EN CLINICA MORENO CAÑAS (UNICAMENTE ASTRAZENECA) DE 8AM A 3 PM.
TURRIALBA. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE DE UNIVERSIDAD DE COSTA RICA DE 7 AM A 4 PM.
ZAPOTE CATEDRAL. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, CEDESO DE 8AM A 5 PM.
REGIÓN CHOROTEGA
LA CRUZ. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SEDE VACUNATORIO BUSQUEDA ACTIVA CASA A CASA LA CRUZ CENTRO, 8AM A 7PM.
CARRILLO. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SALON COMUNAL FILADELFIA, EBAIS SARDINAL Y SALON COMUNAL FILADELFIA DE 8AM A 2PM Y EBAIS SARDINAL DE 3PM A 10 PM.
JICARAL-ISLAS. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, VACUNATORIO SEDE DE 8AM A 5PM.
BAGACES. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE DE 8AM A 7PM.
CAÑAS. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, MUNICIPALIDAD SEDE EBAIS CONCENTRADOS DE 2PM A 9PM.
ABANGARES. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, AUDITORIO ÁREA SALUD ABANGARES DE 10 AM 4 PM.
TILARAN. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SALÓN SANTA TERESITA DE 2PM A 7PM.
SANTA CRUZ. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SEDE CENTRAL DE 10 AM A 6PM
UPALA. SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE, MERCADO UPALA MAXI DE 8AM A 4PM
HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, INGRESANDO CONTIGUO A LA ENTRADA DE VISITAS DEL HOSPITAL, FRENTE A LA CANCHA DE BASKET DE MORACIA, EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL, 8AM A 4PM.
HOSPITAL DE UPALA. SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE, TOLDO VACUNACIÓN EN EL HOSPITAL UPALA, DE 7AM A 2PM.
REGIÓN BRUNCA
PÉREZ ZELEDÓN.SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, EBAIS VILLA LIGIA DE 8 AM A 1 PM.
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL
CHACARITA. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SEDE DE AREA DE 8AM A 3PM.
MONTES DE ORO. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE , SEDE DE ÁREA DE 9 AM A 1 PM.
HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA. SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE, CONSULTA EXTERNA DE 8AM A 6PM.
REGIÓN HUETAR NORTE
AGUAS ZARCAS. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, CLÍNICA AGUAS ZARCAS Y MÓVIL VACUNACIÓN DE 8 AM A 7 PM.
GUATUSO, SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE EN PARQUEO DE SUPER PAGUE MENOS DE 10 AM A 6 PM.
PITAL. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE CLÍNICA PITAL DE 8 AM A 4 PM.
REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA
VALLE LA ESTRELLA. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, CLÍNICA LA FORTUNA, GASOLINERA DE PENSHURT DE 8AM A 3PM.
MATINA. SABADO 06 NOVIEMBRE, BATAAN #3 DE 8AM-3PM Y CLINICA MATINA DE 9AM-4PM
LIMON. SABADO 06 NOVIEMBR, CATEDRAL DE 8AM A 3PM.
TALAMANCA. SABADO 06 Y DOMINGO 07 DE NOVIEMBRE, PUERTO VIEJO OLD HARBOR DE 10AM A 5PM