CCSS activa 34 puntos vacunación durante fin de semana

CCSS activa 34 puntos vacunación durante fin de semana

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- 5 noviembre, 2021
- enNacionales
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La Caja Costarricense de Seguro Socia (CCSS) habilitará 34 vacunatorios durante este fin de semana, la prioridad es aplicar segundas dosis e iniciar esquemas  de vacunación contra covid-19 a jóvenes de 12  a 17 años.

La aplicación de primeras dosis en personas de 18 años y más y la tercera dosis en personal primera línea  de respuesta está sujeto a la disponibilidad de vacunas, y depende de los planes de contingencia en los establecimientos de salud.

Horarios y puntos de vacunación para los días 6 y7 de noviembre:

REGIÓN CENTRAL NORTE

SAN RAMÓN. SABADO 6 Y DOMINGO7 DE NOVIEMBRE, GIMNASIO GABELO CONEJO DE 8 AM A  8PM.

HEREDIA VIRILLA. SABADO 06 DE NOVIEMBRE, CENTRO NACIONAL DE CONVENCIONES (HEREDIA), 9AM A 03:30 PM.

TIBAS URUCA MERCED, SABADO 06 DE NOVIEMBRE, CENTRO NACIONAL DE CONVENCIONES (HEREDIA), 9AM A 03:30 PM.

HORQUETAS, SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SEDE DE AREA 8 AM A 3PM

SAN PABLO, SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE, SEDE EBAIS LAS FLORES Y VACUNATORIO SEDE DE ÁREA DE 8AM A 3PM (VACUNACIÓN ASTRA ZENECA.)

ALAJUELA OESTE, DOMINGO  7 DE NOVIEMBRE, SEDE AREA DE 8AM A 5 PM.

REGIÓN CENTRAL SUR

ACOSTA. SABADO 6 Y DOMINGO7 DE NOVIEMBRE, IGLESIA SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS DE 9 AM A 5 PM, DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE VACUNAS

CARTAGO. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SEDE UNIVERSIDAD SANTA LUCÍA DE CARTAGO, (SEGUNDAS DOSIS ASTRAZENECA  ADULTOS 18-57 AÑOS) DE  8AM A 3PM.

HATILLO. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, AUDITORIO DE 8AM A 2PM.

MATA REDONDA HOSPITAL.  SABADO 6 Y DOMINGO7 DE NOVIEMBRE, EN CLINICA MORENO CAÑAS (UNICAMENTE ASTRAZENECA) DE 8AM  A 3 PM.

TURRIALBA. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE  DE UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  DE 7 AM A 4 PM.

ZAPOTE CATEDRAL. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, CEDESO DE 8AM A 5 PM.

REGIÓN CHOROTEGA

LA CRUZ. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE,  SEDE VACUNATORIO BUSQUEDA ACTIVA CASA A CASA LA CRUZ CENTRO, 8AM A 7PM.

CARRILLO. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SALON COMUNAL FILADELFIA, EBAIS SARDINAL Y SALON COMUNAL FILADELFIA  DE 8AM A 2PM  Y EBAIS SARDINAL DE 3PM A 10 PM.

JICARAL-ISLAS. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, VACUNATORIO SEDE DE 8AM A 5PM.

BAGACES. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE DE 8AM A 7PM.

CAÑAS. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, MUNICIPALIDAD SEDE EBAIS CONCENTRADOS DE 2PM A 9PM.

ABANGARES. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, AUDITORIO ÁREA SALUD ABANGARES DE 10 AM 4 PM.

TILARAN. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SALÓN SANTA TERESITA DE 2PM A 7PM.

SANTA CRUZ. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SEDE CENTRAL DE 10 AM A 6PM

UPALA. SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE, MERCADO UPALA MAXI DE 8AM A 4PM

HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE,  INGRESANDO CONTIGUO A LA ENTRADA DE VISITAS DEL HOSPITAL, FRENTE A LA CANCHA DE BASKET DE MORACIA, EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL,  8AM A 4PM.

HOSPITAL DE UPALA. SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE, TOLDO VACUNACIÓN EN EL HOSPITAL UPALA, DE 7AM A 2PM.

REGIÓN BRUNCA

PÉREZ ZELEDÓN.SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, EBAIS VILLA LIGIA DE 8 AM A 1 PM.

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

CHACARITA. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, SEDE DE AREA DE 8AM A 3PM.

MONTES DE ORO. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE , SEDE DE ÁREA DE 9 AM A 1 PM.

HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA. SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE, CONSULTA EXTERNA DE 8AM  A 6PM.

REGIÓN HUETAR NORTE

AGUAS ZARCAS. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, CLÍNICA AGUAS ZARCAS Y MÓVIL VACUNACIÓN DE 8 AM A 7 PM.

GUATUSO, SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE EN PARQUEO DE SUPER PAGUE MENOS DE 10 AM A 6 PM.

PITAL. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE CLÍNICA PITAL DE 8 AM A 4 PM.

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

VALLE LA ESTRELLA. SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, CLÍNICA LA FORTUNA, GASOLINERA DE PENSHURT DE 8AM A 3PM.

MATINA. SABADO 06 NOVIEMBRE, BATAAN #3 DE 8AM-3PM Y  CLINICA MATINA  DE 9AM-4PM

LIMON. SABADO 06 NOVIEMBR,  CATEDRAL DE 8AM A 3PM.

TALAMANCA. SABADO 06 Y DOMINGO 07 DE NOVIEMBRE, PUERTO VIEJO OLD HARBOR  DE 10AM A 5PM

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