A Dios rogando, y Nicaragua votando…

Managua, 7 nov (Sputnik).- El canto de meditación de la Misa Campesina Nicaragüense, una de las canciones cristianas más hermosas de América Latina, aún resuena este sábado, como un llamado a la ciudadanía a defender sus derechos mediante el voto en las elecciones del 7 de noviembre.



«Mil campesinos, unidos de cantamos, bajamos de los cerros con nuestras alforjas repletas de amor», reza una estrofa del canto popular, preámbulo del pregón del padre Antonio Castro, un referente de la llamada Teología de la Liberación, el movimiento religioso latinoamericano que aboga por una iglesia de opción preferencial por los más pobres.



Desde la capitalina iglesia Nuestra Señora de La Merced, el párroco de 76 años lanzó un mensaje a través de la emisora Radio 580, recordándole a la ciudadanía el derecho y el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común.



«Y… ¿qué es el bien común? Es hacer el bien común para todos los sectores: salud, educación, vivienda, todo lo que vaya a contribuir el bien de la comunidad. La iglesia dice alaba y estima la labor de los que, al servicio del pueblo, se consagran al bien de la cosa pública», afirmó.



Relación tensa



Las relaciones entre el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y una parte del sector religioso, específicamente el catolicismo, se tensaron a raíz de las protestas antigubernamentales de abril de 2018, que el Ejecutivo calificó de «golpe de Estado fallido».



En aquellos días, el presidente Daniel Ortega señaló a varios obispos y sacerdotes de participar y alentar las manifestaciones, que derivaron en disturbios y represión, y muchos muertos, heridos y detenidos por actos tildados de «terroristas».



La crisis fue tal, que en abril de 2019 el Papa Francisco retiró de Nicaragua al Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, denunciado por Comunidades Eclesiales de Base de organizar la intentona. Báez, un férreo crítico de la administración sandinista, oficia actualmente en Miami, EEUU.



Dicha retórica antigubernamental fue retomada por el sacerdote opositor Uriel Vallejos, quien descalifica el proceso electoral y considera injusta la detención de varios excandidatos de derecha, bajo cargos de conspiración y violación de la soberanía.



«Es un circo electoral. No hay por quién votar, porque los mismos que están allí en los partidos (políticos) son adeptos al Frente Sandinista: la misma mona con diferente traje», dijo Vallejos a la cadena CNN, en otra de sus recurrentes arengas contra el sandinismo.



Contradicción



Para el escritor Francisco Bautista Lara, exembajador de Nicaragua ante el Vaticano, estimó que la actitud de Vallejos contradice tanto la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como los preceptos de la Santa Sede.



«No hay ninguna política en el Vaticano que llame a no votar, no hay ninguna política desde la jerarquía católica nicaragüense que llame a no votar, el comunicado de la Conferencia Episcopal dice que es una decisión de conciencia», declaró Bautista Lara a la Agencia Sputnik.



El también experto tema de seguridad consideró que el padre Vallejos, así como otros sacerdotes, deberían ser prudentes al emitir sus opiniones sobre asuntos claramente estipulados por ley, y que pueden ser interpretados como «burdas manipulaciones».



A Dios Rogando…



Más allá de tales roces, otras comunidades de la iglesia evangélica, la segunda más influyente en Nicaragua, se sumaron a la promoción del voto desde las semanas previas a las votaciones para elegir 222 nuevas autoridades presidenciales, legislativas y del Parlamento Centroamericano.



Omar Duarte, fundador de la congregación Ríos de Agua Viva, afirmó que las sagradas escrituras enseñan al cristiano a cumplir derechos y deberes de ciudadano, y como tal, entiende que honrar el deber cívico de votar cumple con un mandato divino.



Igual, religión y política suelen ir de la mano en América Latina, y en Nicaragua la espiritualidad y el misticismo tienen una fuerza especial.



Si bien aquí existe libertad de culto, la mayoría católica pierde terreno ante el empuje evangélico y de iglesias como la mormona, los Adventistas del Séptimo Día, los Testigos de Jehová (considerados extremistas en Rusia), la fe Bahaí, la Cienciología e incluso el budismo. (Sputnik)