Biden amenaza con seguir presionando al Gobierno de Nicaragua tras elecciones

Washington, 8 nov (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó este domingo con mantener la presión diplomática y económica contra el Gobierno de Nicaragua tras las elecciones en el país centroamericano.



«Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al Gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos», afirmó Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca.



Para el presidente norteamericano, las elecciones del domingo en Nicaragua no fueron «ni libres ni justas, y ciertamente no democráticas».



«El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones», aseveró.



Biden instó al Gobierno nicaragüense a «tomar medidas inmediatas para restaurar la democracia», así como a «liberar inmediata e incondicionalmente a los encarcelados injustamente», pese a que las autoridades del país centroamericano indicaron previamente que las personas detenidas se encontraban planificando acciones para boicotear las elecciones.



Los nicaragüenses estaban llamados este domingo a las urnas para elegir a 92 diputados de la Asamblea Nacional, 20 representantes en el Parlamento Centroamericano y al presidente y vicepresidente del país.



En este proceso, el presidente Daniel Ortega, miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se postula a su cuarto mandato consecutivo y el segundo en fórmula con su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.



En declaraciones a la Agencia Sputnik, la presidenta del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Brenda Rocha, criticó los señalamientos de que no existe pluralidad en los comicios, destacando la participación de 15 partidos políticos en el proceso electoral.



A su vez, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, dijo a este medio que los comicios se estaban realizando en el marco de la Constitución, e indicó que su país no le teme a las presiones externas.

Pantomima

Joe Biden también criticó duramente las elecciones generales del domingo en Nicaragua, señalando que fueron una «pantomima».



«Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fueron unas elecciones de pantomima, ni libres ni justas, y sin duda no democráticas», dijo el mandatario en un comunicado.



Biden calificó a Ortega y Murillo de ser «ampliamente impopulares y sin un mandato democrático», y los acusó de gobernar Nicaragua como «autócratas, no diferentes a la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas».



El proceso electoral en Nicaragua ha recibido críticas por la detención de varios candidatos opositores acusados de corrupción y otros delitos, y la anulación del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).



Varios han sido acusados de «traición a la patria» por ser financiados desde el exterior, según el Gobierno de Ortega, para generar un clima de desestabilización y subvertir el orden constitucional.



Los nicaragüenses eligen presidente y vicepresidente de la República para el período 2022-2027, los 91 diputados de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y los 20 del Parlamento Centroamericano. (Sputnik)