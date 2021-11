EEUU busca acciones para bajar precios del petróleo luego de que OPEP ignorara su pedido

Washington, 7 nov (Sputnik).- EEUU está buscando formas de hacer que el gas sea más barato después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió no aumentar la producción de petróleo, dijo la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, a la cadena CNN.



«Bueno, él (presidente Joe Biden) pidió que aumenten el suministro y la semana pasada eligieron no hacerlo. Así que está mirando todas las opciones que tiene», dijo Granholm.



La OPEP está «lamentablemente controlando la agenda con respecto a los precios del petróleo», dijo Granholm.



No se descarta utilizar las reservas estratégicas del país para estabilizar los precios internos, agregó.



«Esa es una de las herramientas que tiene, y ciertamente está mirando eso», indicó.



Biden dijo el martes que Rusia y los miembros de la OPEP son parcialmente responsables por el aumento de los precios del gas y el crudo en EEUU porque se negaron a aumentar la producción.



En abril de 2020, los países miembros de la OPEP y diez productores independientes (Azerbaiyán, Baréin, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur) anunciaron un nuevo recorte petrolero para estabilizar el mercado tras el desplome de los precios debido al exceso de oferta y el impacto del coronavirus.



El ajuste entró en vigor en mayo de 2020 y se fijó inicialmente en 9,7 millones de barriles diarios (b/d), pero a medida que la situación se iba estabilizando se corregían las limitaciones y para julio de 2021 fueron de 5,76 millones de b/d.



Desde agosto, la OPEP y los productores independientes aumentan la extracción en 400.000 b/d mensuales hasta poner fin a los recortes en septiembre de 2022.



Tras la reunión del 1 de septiembre, los participantes de la OPEP+ acordaron mantener el aumento paulatino de la producción de petróleo acordado previamente. (Sputnik)