El Código QR y la realidad de la otra Costa Rica

Columna Poliédrica

Cuando los que realizan las decisiones en una sociedad son personas fuera de la realidad estamos condenados a la decadencia. Noten que hablo de tomadores de decisiones y no de gobernantes, porque se trata de gente que tiene en la cabeza ideas completamente divorciadas del ciudadano común; de ese que debe salir todos los días a procurarse el alimento, que está ajeno al desarrollo tecnológico y que con costos tiene un radio o un televisor para medio enterarse de lo que está pasando.

Lo que está pasando con las decisiones del gobierno es realmente triste. Ya hemos externado nuestra posición en relación con las restricciones a la libertad que supone obligar a una persona a ponerse una vacuna de una marca que no desea y ha presentado problemas; a lo anterior ahora se adiciona que pretendan restringir a las personas la posibilidad de realizar sus actividades cotidianas exigiendo un requisito que las propias instancias gubernamentales han sido incapaces de gestionar adecuadamente.

Existen muchas personas que han intentado gestionar el dichoso certificado de vacunación con el código QR y no han podido. La lista va desde personas muy experimentadas en el uso de la informática hasta personas que nunca han utilizado una computadora y no tienen la menor idea que es un certificado digital y menos un código QR; no se puede exigir a los ciudadanos algo que el gobierno ha sido incapaz de gestionar correctamente y que va afectar cosas tan básicas como la posibilidad de adquirir productos básicos para la subsistencia diaria.

Una de las cosas que la pandemia ha dejado clara es que la brecha tecnológica entre los costarricenses es enorme. Hay adultos mayores que no tienen acceso a la tecnología y ante esta situación, han ido al Ministerio de Salud para que les resuelvan pero no han tenido éxito; otros han acudido a hijos y nietos para hacer la gestión y no ha sido posible vía virtual y tampoco de manera presencial, es decir, que no ha sido por negligencia de ellos que no tienen el código QR, es por la ineptitud de las personas que deciden estas ocurrencias.

Lo mismo le ha ocurrido a otros ciudadanos que han acatado las disposiciones y que han chocado de frente con la realidad tecnológica y gubernamental. La gente que está en la toma de decisiones piensan que todos los costarricenses están en igualdad de condiciones para acceder a la tecnología y eso es estar fuera de la realidad, da pena y hasta cólera observar a un funcionario que no llega a los cuarenta años justificar lo injustificable; deben comprender que no todos los costarricenses tienen un salario fijo, estudios de educación superior, acceso a la tecnología y los conocimientos que ellos pretenden generalizar.

La paradoja es que aún teniendo todos los conocimientos que se requieren, cuando se intenta obtener el certificado digital y el código QR, ello resulta materialmente imposible por incompetencia del propio gobierno. Lo que escribimos aquí es por los que no tienen voz y que se van a ver afectados en su vida cotidiana, debemos exigir que los que están adoptando estas decisiones cumplan con su responsabilidad y que si ello no es así, entonces no obliguen a las personas a cosas que no dependen de ellos cumplir en sentido estricto.

Otra historia es la afectación que esto tendrá, nuevamente, para los agentes económicos. Evidentemente si se generan obstáculos para las personas que consumen, ello va repercutir en la demanda de bienes y servicios; en otras palabras, los consumidores que por la negligencia del gobierno no tengan el dicho código, no podrán comprar los bienes y servicios básicos, no podrán acceder a hoteles y centros turísticos, no podrán viajar, en fin, no podrán hacer muchas cosas por las ocurrencias de unos pocos.

Un gobierno debe gobernar para todos los costarricenses y no para unos pocos. Desde hace rato venimos mal con las personas que han gobernado este país, sin embargo, la administración de Carlos Alvarado Quesada pasará a la historia como una de las peores de todos los tiempos; y ello ocurrirá no por la pandemia sino porque se plegó a los designios de los sectores económicamente poderosos de Costa Rica.

Ojalá que este gobierno acabe pronto, pero lo que viene después tampoco es prometedor. La realidad de la otra Costa Rica es ajena a los tecnócratas de esta administración, principalmente, para esa gente que nadie conoce del Ministerio de Salud y el de Ciencia y Tecnología.

(*) Andi Mirom es Filósofo

