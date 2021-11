Rusia recuerda que solo los observadores de la OSCE pueden utilizar drones en Donbás

Moscú, 7 nov (Sputnik).- Solo los observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) pueden utilizar drones en Donbás, declaró este domingo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.



«Recordaré una vez más: solo los observadores de la OSCE tienen derecho a utilizar drones en la zona de conflicto de Donbás», escribió Zajárova, en su canal de Telegram, al comentar el uso de vehículos aéreos no tripulados por parte de Kiev en la zona de conflicto.



La portavoz señaló que Kiev viola los acuerdos de Minsk.



«París y Berlín, que abogan por celebrar reuniones en el formato de Normandía, ya no pueden fingir que no se dan cuenta del comportamiento desenfrenado de Kiev, que está acabando con los acuerdos alcanzados anteriormente y, lo más importante, la esperanza de los ciudadanos ucranianos de una vida pacífica», indicó la portavoz.



A finales de octubre, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucraniano reveló que su Ejército utilizó un dron turco Bayraktar para atacar las posiciones de las milicias en Donbás.



Los acuerdos de Minsk que asientan las bases para una solución política al conflicto, proscriben los vuelos de aviones de combate y drones a lo largo de toda la línea de contacto.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.



Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.



El Cuarteto de Normandía (Rusia, Alemania, Francia y Ucrania) y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias. (Sputnik)