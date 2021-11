España reforma el impuesto de plusvalía municipal sobre las propiedades

Barcelona (España), 8 nov (Sputnik).- El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó este lunes un real decreto ley para reformar el impuesto de plusvalía municipal que se abona con la venta, donación o herencia de propiedades.



En rueda de prensa tras la reunión semanal de los ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, afirmó que se trata de «una muy buena noticia para los ayuntamientos y para la ciudadanía».



El Ministerio de Hacienda impulsó esta reforma a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de invalidar el método de cálculo del gravamen, que supone uno de los principales ingresos para los ayuntamientos en España.



Este impuesto grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana desde el momento de su adquisición hasta el de su transmisión mediante compraventa, herencia o donación.



Su gestión y recaudación recae en los ayuntamientos, que cada año obtienen unos 2.500 millones de euros a partir de la plusvalía.



El Constitucional anuló los principales aspectos del tributo, que obligaban a pagarlo sin tener en cuenta si el valor había incrementado realmente desde la compra original.



Desde la sentencia, del 26 de octubre, los ayuntamientos se habían quedado sin posibilidad de liquidar el impuesto, una situación que afectaba directamente a las cuentas públicas.



Con la modificación de esta norma los ciudadanos podrán elegir el método que más les beneficie para calcular el tributo y quedarán exentos de pagarlo cuando la compraventa del inmueble no resulte en ganancias.



«Significa que los ciudadanos no tendrán que pagar impuestos cuando no corresponde», subrayó la portavoz del Ejecutivo español.



Asimismo, los entes locales podrán reducir hasta un 15 por ciento el catastro para adaptar el valor del suelo a la realidad del mercado inmobiliario de cada municipio.



Ante la preocupación expresada por los ayuntamientos, que obtienen la mayoría de sus ingresos a través de la plusvalía, Rodríguez aseguró que la propuesta del Gobierno les permite evitar recortes en servicios públicos financiados gracias al tributo.



La norma no será retroactiva, por lo que los ayuntamientos evitarán una ola de reclamaciones, aunque no podrán cobrar las cuantías aplicadas desde la sentencia hasta la entrada en vigor del decreto.



El Gobierno otorgó a las corporaciones municipales seis meses de margen para adaptar sus ordenanzas a los cambios. (Sputnik)