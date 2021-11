Excomandante de Ejército de Perú denuncia presión de presidente para ascensos irregulares

Lima, 8 nov (Sputnik) – El excomandante general del Ejército de Perú, José Vizcarra Álvarez, denunció este lunes que el presidente Pedro Castillo ejerció presiones para que ordenara el ascenso de dos coroneles, acción a la que se negó y por la que habría sido retirado del cargo.



«Le manifesté (al presidente Castillo) la situación y luego de que él me dijera cómo podía hacer para ascenderlos (a los coroneles), yo le dije que era imposible porque sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos. Me manifestó si se podía hacer algo, le dije que podía darles una vacante por decreto pero le advertí que el impacto negativo iba a ser grande», dijo Vizcarra Álvarez, explicando la situación a la radio local RPP.



Según el excomandante, el jefe de Estado junto con el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, habrían buscado que se ascendieran a dos coroneles que responden a los nombres de Carlos Sánchez Canhuacama y Ciro Bocanegra.



El militar señaló que los dos coronales eran recomendados del presidente y sus ascensos no se podían dar por razones de meritocracia.



La semana pasada, Vizcarra Álvarez fue relevado de su cargo apenas tres meses después de su nombramiento, siendo reemplazado por el militar Walter Córdova.



El excomandante sostiene que su salida del cargo se habría dado en represalia por no aceptar los presuntos ascensos irregulares. (Sputnik)