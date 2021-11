Proyecto de Ley Marco de Empleo Público avanza en el Legislativo

San José, 8 Nov (Elpaís.cr).- El Plenario Legislativo acogió el informe preparado por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para subsanar, de forma integral, las inconstitucionalidades señaladas por la Sala Constitucional de Costa Rica en el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público (Expediente N° 21.336).

Los diputados discutieron los dos dictámenes de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad uno afirmativo de mayoría y el otro de minoría afirmativo, el primero fue aprobado con 32 votos a favor y 14 en contra.

El texto con las modificaciones aprobadas se enviará ahora a consulta a las instituciones públicas y será publicado en el diario oficial La Gaceta. Posteriormente, el Plenario debe agendar una nueva fecha para su votación en primer debate.

La Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana, Laura Guido Pérez, indicó que el Plenario Legislativo aceptó el informe preparado por la comisión legislativa, el cual contiene las salvaguardas que garantizan el principio de separación de poderes y el respeto a la autonomía que la Constitución otorga a las universidades estatales, a la CCSS y a las municipalidades.

Guido Pérez explicó que el informe acogido por el plenario reconoce los conceptos expresados en la resolución de la Sala Constitucional, en la que se avala la coexistencia de dos regímenes de empleo: los de aquellas personas funcionarias que están sometidas a la rectoría de MIDEPLAN y las que no, de manera que quienes no ejercen una labor directamente vinculada con las competencias exclusivas y excluyentes de los poderes del Estado y las instituciones con autonomía, sí podrían estar sometidas a la rectoría del Sistema General de Empleo Público, mas no a la rectoría del MIDEPLAN.

A partir del texto aprobado por el Plenario Legislativo, se puede generar un ahorro al Estado de 0,77% del PIB por año, durante una década. Esto de acuerdo a las estimaciones de MIDEPLAN remitidas a la Comisión.

La diputada Ana Lucía Delgado Orozco quien se refirió al dictamen de mayoría de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Sobre el dictamen explicó que la Sala Constitucional no encontró vicios de procedimiento y no encontró problemas de constitucionalidad sobre el artículo 2, pero si encontró problemas sobre efectos directos, en el desarrollo del voto de más de 700 páginas.

La diputada Paola Vega criticó la posición de algunos miembros de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad “como si la Sala no encontrara nada malo, a mí me avergüenza, se indicaron 35 violaciones que pudieron ser más”.

“Intentar violentar la independencia de Poderes es grave, es preocupante”, manifestó Vega. La legisladora independiente afirmó que es falso afirmar que este proyecto se requiere para el segundo desembolso del Fondo Monetario Internacional.

Por su parte, el congresista José María Villalta comentó que este informe no ahondó en las inconstitucionalidades de esta propuesta. Y aseguró que muchas de las enmiendas plateadas por la Sala se hubieran subsanado en la Comisión de Gobierno y Administración cuando inició la discusión del proyecto de ley.

Para Villalta las enmiendas sobrepasan lo expuesto por la Sala Constitucional.

Luego de la aprobación del dictamen los legisladores acordaron enviar la iniciativa a consulta da varias instituciones dentro de las que están el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, las Municipalidades, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, las Universidades Públicas.