Reino Unido repudia las elecciones de Nicaragua

Londres, 8 nov (Sputnik).- Los comicios que se celebraron en Nicaragua el domingo no fueron libres ni justos, según denunció la cancillería británica en un comunicado publicado en su portal digital.



«Las elecciones nicaragüenses no fueron libres ni justas; el resultado no es una expresión plausible de la democracia», señala la nota oficial.



El ministerio de Exteriores acusa al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murilo, de orquestar unas «elecciones solo en nombre».



«Continúan en el poder únicamente después de detener a todos los candidatos creíbles de la oposición y descalificarlos para la convocatoria», añade el comunicado.



La nota reprocha además que los «abusos» han impedido a los nicaragüenses ejercitar su derecho a «elegir democráticamente» a sus mandatarios.



La cancillería que dirige desde hace unas semanas la anterior ministra de Comercio Internacional, Liz Truss, acusa a Ortega de empujar al país por «el trágico camino del autoritarismo» y la negación de los derechos fundamentales de la ciudadanía.



Hace un llamamiento por la liberación «inmediata e incondicional» de los dirigentes opositores y otros presos políticos y pide la restauración de los derechos civiles y políticos.



Reino Unido se une a otros gobiernos, agencias y organizaciones en expresar su preocupación por la deriva del país latinoamericano hacia la «subversión de los procesos democráticos». (Sputnik)