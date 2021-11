Expresidente boliviano y movimientos sociales defienden a Gobierno

La Paz, 11 nov (Sputnik).- El expresidente Evo Morales (2009-2016) y los movimientos sociales de Bolivia cerraron filas este jueves en defensa del Gobierno de Luis Arce, frente a los paros regionales impulsados por sectores de derecha a los que tildaron de intento de nuevo golpe de Estado.



«Hermano Lucho, no estás solo, estamos organizados; movilizados vamos a defender nuestro Gobierno, nuestra revolución, y vamos a demostrar cómo se defiende, no con mentiras como la derecha», dijo Morales en el cierre de un acto masivo del oficialismo organizado por los sindicatos cocaleros que lidera el exgobernante.



La concentración de millares de cocaleros y líderes sindicales de diversos sectores en la región productora de coca de Chapare (centro), convocada para recordar el segundo aniversario del derrocamiento de Morales, se convirtió en una demostración de fuerza del oficialismo, en el marco del conflicto contra dos leyes fundamentales del Gobierno.



«No se sienta solo, aquí está su pueblo, todas las organizaciones sociales», aseguró Morales a Arce, en un acto transmitido por la radio sindical Kausachun Coca, en el cual el líder cocalero habló luego del discurso del presidente.



«Intento golpista»



Durante el acto, Arce pidió unidad a los movimientos sociales del país ante el «intento golpista», insistiendo en que los comités cívicos y otros grupos habían logrado «engañar con mentiras» a sectores de ciudadanos para que participen en los paros, que el jueves en su cuarto día seguían concentrados en tres de los nueve departamentos.



Asimismo, dijo que una de las leyes cuestionadas, que establece un plan nacional contra el lavado de dinero, no afecta «de ninguna manera» a los sectores de comerciantes minoristas que fueron los primeros en declarar paros de protesta.



«¿Somos un Gobierno democrático surgido del pueblo, ¿cómo vamos a aprobar una ley para quitar dinero a los más pobres? Eso nunca», proclamó Arce, cuya victoria electoral de hace un año repuso en el poder al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales.



El mandatario añadió que las posiciones radicales de grupos cívicos que ahora dirigen los paros, como una declaración de «persona no grata» en su contra y hasta llamados abiertos a «tumbar al Gobierno», muestran intenciones subversivas para impedir que avancen juicios contra los responsables del golpe de Estado de 2019.



Por su parte, Morales coincidió con Arce en que los «cívicos golpistas» buscarían impunidad para los actores del golpe que lo echaron del poder.



Además, sostuvo que se trató de un intento «imperialista» de ejecutar un segundo Plan Cóndor, en referencia a una alianza de dictaduras militares sudamericanas de hace medio siglo.



«No quieren que se haga justicia (por el golpe), y luchamos no solo por la democracia boliviana, por el MAS, sino para que nunca más haya un golpe de Estado en toda América Latina», dijo.



El exmandatario destacó la asistencia de dirigentes de la mayoría de las organizaciones sindicales nacionales, que realizaron una larga cadena de discursos en el acto en defensa del Gobierno.



En tanto, anunció planes para realizar concentraciones similares de apoyo a Arce en todo el país.



En este sentido, dijo que está prevista una caminata masiva de sindicalistas por el altiplano hacia La Paz, en los próximos días. (Sputnik)