EEUU no cree que Rusia invadirá Ucrania en el futuro cercano

Washington, 12 nov (Sputnik).- EEUU está monitoreando la concentración de fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania, pero no ha visto ningún indicio de que Moscú esté planeando invadir el país en el futuro cercano, dijo este viernes el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley.



«Rusia está realizando maniobras a mayor escala y reuniendo fuerzas en el lado ruso de la frontera con Ucrania. En abril pasado, hicieron algo muy similar y terminó siendo una serie de ejercicios. Lo estamos observando muy de cerca. No es algo que es abiertamente agresivo en este momento, en otras palabras, no hay algo que indique que van a invadir en el futuro cercano», dijo Milley durante una entrevista con la Universidad Duke.



Las relaciones entre Moscú y Kiev se deterioraron después de que Ucrania lanzara, en abril de 2014, una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



Las autoridades de Ucrania han acusado reiteradamente a Rusia de injerencia en sus asuntos internos.



En enero de 2015, el Parlamento ucraniano aprobó una declaración en la que calificó al país vecino de «Estado agresor».



Rusia rechaza esas acusaciones y las califica de inaceptables.



Moscú declaró en repetidas ocasiones que no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesado en que Kiev supere la crisis política y económica que atraviesa.(Sputnik)